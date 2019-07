Grande Fratello vip: spunta il nome del figlio di Marina Ripa di Meana. Ma c’è un giallo

Grande Fratello vip 2019 | Concorrenti | Indiscrezioni | Andrea Ripa di Meana

Grande Fratello vip 2019 Concorrenti Indiscrezioni – Il Grande Fratello vip scalda i motori. Ed è corsa ai concorrenti. Adesso spunta pure il nome di Andrea Ripa di Meana, figlio adottivo di Marina (morta dopo una lunga malattia un anno e mezzo fa).

Da nostre indiscrezioni, Andrea pare che sia stato chiamato dalla produzione per fra parte del cast dopo numerose richieste di aiuto che aveva lanciato tempo fa la mondo dello spettacolo. Però, c’è un giallo: Andrea dopo la prima chiamata e la disponibilità offerta al reality non sarebbe stato più contattato. La produzione ci ha ripensato? Mistero. Ma ci sarebbe un altro reality interessato a lui: Pechino Express.

Ipotesi Pechino Express: Andrea Ripa di Meana e Luca Dorigo (ex concorrente di Uomini e donne). Riusciranno a partire per il reality di Rai 2? Secondo voci di corridoio le produzioni, sia Mediaset, sia Rai 2 sono al lavoro.

Il figlio di Marina Ripa di Meana vuole rimettersi in gioco a tutti i costi, ma è stanco di chiedere aiuto ai vip che per anni ha conosciuto a casa della sua madre adottiva.

Qualche tempo fa, Andrea aveva detto: “Sono disposto a tutto pur di lavorare”. Da quell’appello è passato un anno. Nient’altro. Nessuna proposta concreta di lavoro, solo tante manovre di avvicinamento. Adesso che si parla di una sua partecipazione al Gf Vip o Pechino Express spunta pure il giallo legato ad un mancato incontro con la Produzione.

Ci sarà un cambio di rotta nelle prossime ore? Il cast, parliamo del Gf Vip, non è ancora completo. Ci sarebbero in lista pure Giucas Casella e il Mago Otelma. Su di loro puntano molto per uno scontro imprevedibile davanti alle telecamere. Ma l’arrivo di Andrea Ripa di Meana potrebbe mandare all’aria tutti i piani. Lui, da quello che sappiamo, ha già la valigia pronta per partire.