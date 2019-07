Don Matteo 11 streaming 4 luglio | Dove vederlo | Rai 1 | Episodi | Puntate | Trama | Cast

DON MATTEO 11 STREAMING 4 LUGLIO – Torna stasera, giovedì 4 luglio 2019, Don Matteo 11, la storica fiction di Rai 1 che da anni registra ottimi ascolti e successo di pubblico. Per questo il servizio pubblico anche in questa estate ha deciso di mandare in replica gli episodi della serie con Terence Hill e Nino Frassica. Stasera va in onda in prima serata dalle 21.25 la quarta puntata della stagione 11 di Don Matteo, come sempre suddivisa in due episodi. Ecco le anticipazioni e la trama.

Il primo episodio di Don Matteo 11 di oggi si intitola L’amore sbagliato. I carabinieri stanno indagando sull’aggressione a un giovane ragazzo del posto, Giacomo Rispoli, che è anche il capitano della squadra di rugby.

Dall’analisi del cellulare del ragazzo si scopre che in passato ha commesso atti di bullismo nei confronti di una sua compagna di classe, Elisa, con la quale aveva avuto una relazione. Chi c’è dietro l’aggressione?

Intanto il PM Nardi chiede aiuto al maresciallo Cecchini per nascondere il cane dalla sua ex fidanzata, che nel frattempo è tornata a Spoleto per riprenderselo. Chiara invece cerca di istruire sua sorella Anna su come conquistare un uomo.

Il secondo episodio si intitola Avrò cura di te. Don Matteo incontra una bizzarra signora, che ospita in canonica, pur non sospettando cosa c’è nel suo passato. Intanto Anna vede Cecchini in compagnia di un’altra donna. Infine Sofia e Seba sono sempre più complici, mentre Alice si risveglia dal coma.

Ma come fare per vedere in diretta tv e in streaming Don Matteo 11? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Don Matteo 11 streaming 4 luglio | Dove vedere in tv

Don Matteo va in onda come sempre su Rai 1 con le repliche dell’undecima stagione. Appuntamento questa sera, 4 luglio 2019, con la quarta puntata.

Rai 1 è disponibile al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre, anche alla versione HD al tasto 501. Gli abbonati alla pay-tv di Sky possono trovarlo al tasto 101 del decoder.

Don Matteo 11 streaming 4 luglio | Dove vedere in diretta streaming

Non vi volete perdere Don Matteo 11 in diretta streaming ma non siete a casa? Niente paura, potete farlo tramite RaiPlay, la piattaforma streaming che mette a disposizione gratuitamente dell’utente tutti i contenuti della Rai. Basta avere un pc, smartphone e tablet, accedere e registrarvi alla piattaforma, anche tramite il vostro account Facebook.

Altrimenti potete recuperare gli episodi dell’undicesima stagione di Don Matteo anche dopo la messa in onda in qualsiasi momento tramite la funzione on demand di RaiPlay.

