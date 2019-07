Don Matteo 11 | Anticipazioni | Episodi | 4 luglio 2019 | Stasera | Rai 1 | Trama | Cast | Streaming

DON MATTEO 11 ANTICIPAZIONI EPISODI 4 LUGLIO – Torna stasera, giovedì 4 luglio 2019, in prima serata su Rai 1 dalle 21.25 Don Matteo 11. Le avventure del celebre sacerdote-detective interpretato da Terence Hill continuano ad appassionare il pubblico e a regalare ottimi ascolti alla rete ammiraglia del servizio pubblico. Quelle in onda in queste settimane estive sono repliche della stagione 11 di Don Matteo. Ma quali sono le anticipazioni, la trama e il cast degli episodi in onda stasera 4 luglio 2019? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Tutto quello che c’è da sapere su Don Matteo, dalla trama alle curiosità

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 1 | L’amore sbagliato

Come sempre anche le repliche degli episodi di stasera di Don Matteo 11 sono suddivisi in due puntate. La prima si chiama L’amore sbagliato. I carabinieri indagano sull’aggressione subita da Giacomo Rispoli, uno studente che è anche il capitano della squadra di rugby. A ritrovarlo è il padre.

Dalle prime indagini sul cellulare del giovane vengono trovate prove evidenti che dimostrano atti di bullismo che avrebbe fatto contro la sua compagna di classe Elisa. Si scopre che i due ragazzi avevano una relazione.

La trama degli episodi di stasera

Chi è dunque la colpevole dell’aggressione? Che sia proprio Elisa? Come sempre spazio poi anche alle questioni più leggere e sentimentali che coinvolgono i personaggi nel cast di Don Matteo 11. Chiara consiglia ad Anna un libro sulle geishe per cercare di riconquistare Giovanni, mentre il Pm chiede consiglio al maresciallo Cecchini perché la sua ex fidanzata sta tornando a Spoleto per riprendersi il cane.

Don Matteo, interpretato come sempre da Terence Hill, propone a Sofia di sostituire per qualche giorno Rita, l’insegnante di ginnastica ritmica. Il sacerdote cerca di far riavvicinare la ragazza alla madre. Sofia ci sta e ricomincia anche a ballare.

Dove vedere le puntate di stasera in streaming

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 2 | Avrò cura di te

Il secondo episodio in prima serata stasera dalle 21.25 su Rai 1 oggi 4 luglio 2019, si intitola Avrò cura di te. Don Matteo ha a che fare con Alma Degli Alberti, una donna dall’aspetto confuso che gli dice di star aspettando Ines Danzi.

Quest’ultima è appena stata trovata ferita, dopo essere tornata a Spoleto per riprendersi la figlia che aveva abbandonato già anni prima. I carabinieri, guidati dal capitano interpretato da Maria Chiara Giannetta, con l’aiuto del maresciallo Cecchini (Nino Frassica), avviano le indagini.

Anna intanto vede il maresciallo Cecchini in atteggiamenti intimi con un’altra donna. In realtà non è così, perché si tratta solo di una persona che gli assomiglia. Infine Sofia e Seba sono sempre più vicini, ma nel frattempo Alice si sveglia dal coma.

