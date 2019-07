Diana Del Bufalo chi è | Carriera | Amici | Instagram | Paolo Ruffini | Vita privata

DIANA DEL BUFALO CHI È – Il suo nome non è sconosciuto ai veterani di Amici di Maria De Filippi, il talent show di Canale 5 che ha consacrato al mondo dello spettacolo tantissimi giovani artisti tra cui Diana Del Bufalo.

Nata a Roma l’8 febbraio 1990, Diana ha tentato dapprima la carriera di cantante partecipando al talent show di Maria De Filippi, ma il tempo l’ha poi portata verso la recitazione e la conduzione.

Diana Del Bufalo chi è | Carriera

D’animo spumeggiante, Diana ha sfruttato la sua personalità per far carriera. Figlia della cantante lirica Ornella Pratesi e di Dario Del Bufalo (docente universitario), Diana ha ereditato la passione per la musica da sua mamma.

Diplomatasi al liceo linguistico dimostrando una buona propensione alla lingua inglese, Diana ha iniziato la sua carriera nel 2010 partecipando ad Amici di Maria De Filippi come aspirante cantante. Fu proprio la sua eliminazione al talent che permise a Platinette di spogliarsi in diretta come atto di protesta, uno degli eventi più memorabili di Amici.

La sua simpatia fu apprezzata dalla Gialappa’s Band che la volle nel programma satirico Mai dire Amici.

Dalla tv presto Diana arriva al cinema. Nel 2011 è la volta del film Matrimonio a Parigi dove debutta come coprotagonista. Da allora, la vedremo spesso condurre molti eventi come Pianeta Mare, Music Summer Festival e poi l’arrivo su Radio LUISS come conduttrice radiofonica.

Nel 2014, dopo aver pubblicato online alcune sue canzoni, arriva a condurre Colorado al fianco di Paolo Ruffini.

Al cinema l’abbiamo vista in Puoi baciare lo sposo, La profezia dell’armadillo, Attenti al gorilla, L’agenzia dei bugiardi e 10 giorno senza mamma. Inoltre ha recitato nelle serie Che Dio ci aiuti 4 e C’era una volta Studio Uno.

Nel 2019, Diana condurrà al fianco di Pupo Un’estate fa, un programma che ripercorre le hit musicali dell’estate dagli anni ’60 a oggi.

Dian Del Bufalo chi è | Vita privata | Instagram

Chi la segue sui social saprà certamente che Diana è una vera e propria bomba d’energia, un animale da palcoscenico sempre con la battuta e la risata pronta.

La sua presenza sui social network è costante, l’attrice si diverte a sfruttare il suo sarcasmo con post su Instagram che la ritraggono nei momenti della sua quotidianità.

Della sua vita privata sappiamo che la giovane attrice ha una relazione con Paolo Ruffini, co-conduttore di Colorado.

Quando i due si sono conosciuti, Ruffini era sposato con Claudia Campolongo. I gossip sui due hanno invaso la cronaca rosa, ma Diana ha sempre dichiarato di aver iniziato la sua storia d’amore con Paolo dopo la fine del suo matrimonio.

“Amo tantissimo Paolo, ma non sogno il matrimonio. Non sono per niente portata per le nozze. Noi stiamo bene così”, ha spiegato Diana smentendo l’aria di crisi. E cosa sogna allora, Diana? La conduzione de Le Iene, a quanto pare.