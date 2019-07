Concerto Ultimo Roma scaletta | Stadio Olimpico | Oggi | 4 luglio 2019 | Canzoni | Favola

CONCERTO ULTIMO ROMA SCALETTA STADIO OLIMPICO – Per la prima volta nella sua ancor giovane carriera, Ultimo si esibisce allo stadio Olimpico, nella sua città, a Roma. Un concerto attesissimo, davanti a 64mila persone, per un giovane ragazzo che in poco tempo è diventato un punto di riferimento tra i cantautori italiani. Ma qual è la scaletta delle canzoni del concerto di Ultimo, nome d’arte di Niccolò Moriconi, stasera 4 luglio 2019 allo stadio Olimpico di Roma? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Per lui, nato nel quartiere periferico San Basilio, cantare a Roma, all’Olimpico, è un sogno da bambino che si realizza, come ha scritto sul suo profilo Instagram.

La delusione per il secondo posto al Festival di Sanremo 2019 e le polemiche con i giornalisti sono ormai un lontano ricordo. Ultimo ha creato un legame forte con il proprio pubblico, basato su canzoni mai banali e profonde.

Chi è Ultimo: la biografia e la carriera

Dopo il sold out nei palazzetti, il cantautore romano chiude il suo tour con questo concerto di oggi 4 luglio all’Olimpico, anticipato dalla data zero a Lignano Sabbiadoro. Un’esperienza che si ripeterà presto: Ultimo infatti ha già annunciato per il 2020 un tour proprio nei principali stadi italiani.

Ultimo canta “I tuoi particolari” al piano e fa emozionare i suoi fan | VIDEO

Una Favola, questo concerto allo stadio Olimpico: “Non me lo so immaginare, è una cosa bellissima: il mio primo stadio, lì dove ho visto un miliardo di partite della Roma”, ha spiegato Niccolò Moriconi.

Veniamo dunque alla scaletta di stasera, 4 luglio 2019.

Ultimo: tutte le date dei concerti in programma per il 2019

Concerto Ultimo Roma scaletta | Canzoni | Stadio Olimpico

Ben 33 canzoni. Un concerto molto ricco e lungo quello di Ultimo di stasera 4 luglio a Roma. Ovviamente spazio per tutti i suoi grandi successi, come Il ballo delle incertezze o Rondini al guinzaglio e la canzone di Sanremo I tuoi particolari.

Ecco quella che dovrebbe essere la scaletta ufficiale di questa sera del concerto di Ultimo:

Colpa Delle Favole

Aperitivo Grezzo

Quando Fuori Piove

Cascare Nei Tuoi Occhi

Quella Casa Che Avevamo In Mente

Amati Sempre

Poesia Senza Veli

Il Ballo Delle Incertezze

Ti Dedico Il Silenzio

Piccola Stella

Ipocondria

Canzone Stupida

Mille Universi

Fateme Cantà

Rondini Al Guinzaglio

I Tuoi Particolari

La Stella Più Fragile Dell’Universo

Farfalla Bianca

Giusy

L’Eleganza Delle Stelle

Buon Viaggio

L’Unica Forza Che Ho

Racconterò Di Te

Peter Pan (Vuoi Volare Con Me?)

Chiave

La Storia Di Un Uomo

Albachiara

Pianeti

Fermo

Stasera

Il Tuo Nome

Sogni Appesi

La Stazione dei Ricordi