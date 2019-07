Chicago PD | Anticipazioni 4 luglio 2019 | Episodi | Trama | Cast | Streaming | Stasera | Italia 1

CHICAGO PD ANTICIPAZIONI 4 LUGLIO 2019 – Torna questa sera, giovedì 4 luglio 2019, una delle serie più amate dal pubblico, vale a dire Chicago PD. La serie giunta alla quinta edizione va in onda a partire dalle 21.20 in prima serata su Italia 1. Ma qual è la trama, le anticipazioni e il cast dei nuovi episodi? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Chicago PD | Anticipazioni episodi | Il revisore

Gli episodi di Chicago PD 5 vanno in onda in chiaro su Italia 1 in prima serata a partire da giovedì 4 luglio 2019. Questa stagione era già stata trasmessa per gli abbonati di Premium Crime nel 2018.

Nella prima serata, stasera 4 luglio, vengono trasmessi i primi tre episodi su un totale di 22. Il primo episodio si intitola Il revisore. Halstead è in coppia con Hailey Upton. Durante una complessa operazione per sventare un traffico di armi, Halstead resta coinvolto in una sparatoria in cui muore una donna, mentre una bambina resta gravemente ferita. Will tenta di curarla, ma per lei purtroppo non c’è niente da fare.

Intanto Voight cerca l’aiuto di Antonio Dawson e gli chiede di tornare all’Intelligence a tempo pieno.

Chicago PD | Anticipazioni episodi | Eroi

Nel secondo episodio di stasera, Eroi, una bomba esplode durante un festival annuale per le strade cittadine. Si tratta di un attentato, nel quale sembra che sia coinvolto anche un giovane agente di polizia, molto caro a Burgess, Frank Toma.

Toma si uccide a causa dei sensi di colpa. Burgess riuscira’ a provare che il ragazzo stava conducendo un’indagine personale e che non era affatto un terrorista.

Cosa c’è stasera in tv

Chicago PD | Anticipazioni 4 luglio 2019 | La promessa

Il terzo e ultimo episodio della serata della quinta stagione di Chicago PD si intitola La Promessa. Antonio è coinvolto emotivamente nell’omicidio di una ragazza latina ed è sospettata di essere un corriere della droga. Dawson ha difficoltà a trovare testimoni attendibili.

In realtà le cose stanno in modo diverso da come sembrano.

Chicago PD | Cast

Tanti gli attori conosciuti che tornano nel cast della quinta stagione della serie in onda su Italia 1. Jason Beghe è Henry “Hank” Voight; Jon Seda è Antonio Dawson; Jesse Lee Soffer è Jay Halstead; Patrick John Flueger è Adam Ruzek; LaRoyce Hawkins è Kevin Atwater; Elias Koteas è Alvin Olinsky; Marina Squerciati è Kimberly Burgess; Amy Morton è Trudy Platt; Tracy Spiridakos è Hailey Upton.

Tra i personaggi più celebri ci sono invece: Chris Agos è Steve Kot; Heidi Johanningmeier è Jasmine; Melissa Carlson è Meredith Olinsky; Mykelti Williamson è Denny Woods.

Chicago PD | Streaming

Chicago PD va in onda come sempre su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky la serie è visibile al tasto 106 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, smartphone o tablet e potete seguire in diretta streaming la seconda puntata di Temptation Island usufruendo di MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione) dei contenuti Mediaset.