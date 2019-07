Chiara Ferragni e Fedez a Roma per fare qualcosa che non vi aspettereste | VIDEO

Chiara Ferragni Fedez Roma cultura | San Luigi dei Francesi | Il tour

Chiara ferragni e Fedez arrivano a Roma e si dedicano alla cultura, almeno per un po’. La fashion blogger torna nella città eterna, stavolta accompagnata dal suo “hubby”. Insieme a Fedez, l’influencer è arrivata nella Capitale, il 4 luglio, per lo show della maison Fendi in occasione della Settimana della Moda romana.

Come sempre, Chiara Ferragni testimonia ogni momento della sua vita sui social e, anche stavolta, ha deciso di immortalare la sua breve ma intensa visita romana su Instagram. Nelle stories di oggi si vede prima il viaggio in treno con il rapper milanese e poi l’arrivo nella suite dell’hotel in cui alloggia la coppia.

In camera i due trovano degli omaggi firmati Fendi e si rilassano prima dell’evento previsto per la serata. Prima, però, Chiara propone ai suoi milioni di follower qualcos’altro. Un viaggio in una Roma che ha poco a che fare con la moda.

Chiara Ferragni Fedez Roma cultura | San Luigi dei Francesi

Prima dello show, Chiara e Fedez si concedono un momento culturale con una visita in una delle chiese romane più affascinanti. Siamo a due passi da Palazzo Madama, nel cuore di Roma, e la chiesa in questione è San Luigi dei Francesi.

La chiesa è famosa per custodire al suo interno tre dipinti di Caravaggio. A raccontare la grandezza di quel posto alla fashion blogger, al marito e agli altri visitatori è Filippo Cosmelli, della If unique art experience.

“È pazzesco”, scrive l’influencer di Cremona in una storia commentando la bellezza della chiesa romana. Nella stessa storia si sente Cosmelli raccontare di Caravaggio e sotto la voce di Fedez che integra le spiegazioni della “guida” con delle nozioni sull’artista.

Poi il gruppo si sposta nella prima biblioteca aperta al pubblico in Europa (come scrive anche Fedez!), per concludere il tour nella spezieria di Santa Maria della Scala, una delle più antiche farmacie in Europa rimasta ancora integra, fondata nel ‘500 dai Carmelitani.

