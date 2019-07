Il calciomercato è iniziato. Le squadre di Serie A sono pronte a rinforzare le proprie rose in vista della prossima stagione calcistica. Chi farà il colpo migliore? Di seguito tutte le ultime notizie di calciomercato, gli affari fatti o sfumati di oggi, giovedì 4 luglio 2019, in tempo reale:

Calciomercato Fiorentina, Pradè: “Veretout ha chiesto la cessione”

“Veretout ha chiesto di essere ceduto per crescere di livello”. Queste le parole del ds della Fiorentina Daniele Pradè. “Ci sono più squadre che stanno parlando con noi ma nessuna ha ancora fatto un’offerta scritta. Il ragazzo è disponibile, si allena con noi e cercheremo di trovare una soluzione. Solo lui ha chiesto la cessione”.

Juventus, si punta Icardi: vertice a Ibiza tra Paratici e Wanda Nara

Vertice alle Baleari tra il dirigente della Juventus e la moglie agente di Mauro Icardi, sempre più indesiderato dall’Inter. I nerazzurri hanno fretta, l’attaccante prende tempo.

Milan, preso il giovane Andreas Jungdal

Il Milan ha preso il portiere danese 2002 Andreas Jungdal dal Vejle Boldklub. Stamattina visite alla Madonnina dalle 7.30.

Calciomercato Juventus, ecco l’offerta per de Ligt

Pronta la prima offerta ufficiale della Juventus per de Ligt: 55 milioni più 10 di bonus. Richiesta 75, ma i bianconeri sono forti dell’accordo con il giocatore.

Roma, El Shaarawy riapre alla Cina

El Shaarawy ha deciso di riprendere i discorsi con lo Shanghai Shenhua, accettando l’offerta del club cinese. Ora la palla passa ai club: la Roma chiede 18 milioni, i cinesi per ora fermi a 10 più 2 di bonus.

Calciomercato Juventus, è il giorno di Gigi Buffon

È il giorno delle visite mediche di Gigi Buffon con la Juventus. Definito l’accordo per il ritorno del portiere, manca solo la firma sul contratto: un anno da calciatore, come vice Szczesny, e poi futuro in società.