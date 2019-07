Berlusconi e Putin: cena privata a Palazzo Grazioli. Le indiscrezioni sugli invitati. Non ci sarà Al Bano

Putin Berlusconi cena | Palazzo Grazioli | Lista invitati | 4 luglio 2019 | Roma

Putin Berlusconi cena Palazzo Grazioli – Tutti pronti per Putin. A Palazzo Grazioli entrano nel vivo i preparativi per la cena di stasera tra il presidente russo, in Italia da questa mattina, e Silvio Berlusconi. Tra loro c’è un’amicizia molto profonda con decine di incontri, molti avvenuti anche nella residenza di Berlusconi a Porto Rotondo. In occasione del viaggio italiano del Capo del Cremlino, il fondatore di Forza Italia ha deciso di incontrarlo nella sua casa romana, a due passi dal Vittoriano.

Secondo nostre fonti dovrebbero esserci: Mara Carfagna, Maria Stella Gelmini, Anna Maria Bernini, Sistino Giacomoni, Antonio Tajani, Licia Ronzulli, Valentino Valentini (che conosce molto bene il russo). Rebus Francesca Pascale: pare che in queste ore si trovi a Milano. Altro rebus: Giovanni Toti. Il partito schiera i big. Ma le notizie sono blindate sui partecipanti. Poche spifferate.

In queste ore si rincorrono solo molte indiscrezioni. Sembra, da rumor di Montecitorio, che altri esponenti azzurri non siano stati invitati alla cena super riservata. E ancora non è chiaro se si tratta di una cena privata, magari dopo i saluti con alcuni esponenti di partito.

Qualcuno, stamattina, parlava di Al Bano a Roma per salutare Putin. Notizia falsa. Il cantante si trova a Cellino, ma canterà ad agosto (il 23) in Russia per il presidente Putin (finito nella lista nera dell’Ucraina per la sua amicizia filo-russa). All’interno di Forza Italia, intanto, pochi deputati rispondono al telefono. Tutti restano in silenzio, pochi conoscono la lista degli invitati a Palazzo Grazioli.

Berlusconi e Putin sono amici da molto tempo e in tutti questi anni non hanno mai smesso di incontrarsi. Il capo del Cremlino non era in Italia dal 2015 ed oggi, dopo i saluti di rito con i vertici istituzionali (Mattarella, Di Maio e Salvini) dedicherà la sua serata a Berlusconi. L’amicizia resta non tramonta mai.

