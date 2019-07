🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 3 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | SuperQuark | Manifest | Universiadi | E.T. Extraterrestre

ASCOLTI TV 2 LUGLIO 2019 – MERCOLEDÌ – Siamo nel pieno dell’estate e la tv non è più quella di una volta, almeno fino all’autunno. Ciò nonostante, Rai e Mediaset continuano a sfidarsi nella battaglia per gli ascolti, proponendo nuove e vecchie facce che potrebbero interessare il pubblico.

Mentre la Rai ha giocato una carta importante con SuperQuark e Piero Angela in prima serata, Canale 5 ha risposto al fuoco col fuoco puntando su una nuova serie televisiva intitolata Manifest.

Ma chi avrà vinto lo scontro di ieri sera, 3 luglio 2019?

Ascolti tv | 3 luglio 2019 | Mercoledì | Chi ha vinto la serata

A vincere la battaglia per gli ascolti di ieri sera 3 luglio è stato Canale 5: è andata in onda la prima puntata di Manifest, una serie mistery-thriller che ha appassionato 2.567.000 spettatori con uno share del 14.5%.

Rai 1 ha mandato in onda una nuova puntata di SuperQuark, il programma condotto anche per questa nuova stagione da Piero Angela che ha coinvolto 1.828.000 spettatori con uno share del 10.4%; il programma vede anche la collaborazione tra padre e figlio: i servizi mandati in onda hanno visto la firma anche di Alberto.

Su Rai 2, le Universiadi 2019 con la Cerimonia d’Apertura hanno conquistato 1.420.000 spettatori con l’8.4% di share, mentre su Rai 3 Chi l’ha visto ha confermato 1.791.000 spettatori agli ascolti (10.8%)

Su Rete4, I Legnanesi – La famiglia Colombo hanno catturato l’attenzione di 829.000 spettatori con uno share del 5.1%, mentre su Italia 1 E.T. L’extraterrestre ha interessato 794.000 spettatori (4.7%).

Su La7 è andato in onda Hawthorne – Angeli in corsa che ha conquistato l’attenzione di 267.000 spettatori agli ascolti con l’1.9% di share, mentre su Tv8 Harry Ti presento Sally ha catturato 337.000 spettatori davanti al piccolo schermo (1.8%).

Ascolti tv | 3 luglio 2019 | Mercoledì | Access prime time | Auditel ieri sera

La fase di access prime time ha visto al primo posto Rai 1 con Techetechete, che ha conquistato l’attenzione di 3.171.000 spettatori agli ascolti con il 16.4 % di share. Canale 5 ha rilanciato con Paperissima Sprint che ha interessato 2.696.000 spettatori con 14.2% di share.

Rai 3 con Un posto al sole ha contato 1.452.000 spettatori agli ascolti con il 7.6% di share. Rete4 ha interessato 983.000 spettatori con Stasera Italia Estate, mentre Italia 1 con CSI – Scena del crimine ha visto spettatori incollati allo schermo (%).

Sul La7 In onda ha appassionato 1.238.000 spettatori (6.4%), mentre su Tv8 Alessandro Borghese 4 Ristoranti ha coinvolto 487.000 spettatori con il 2.6% di share.