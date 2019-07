WhatsApp, Instagram e Facebook down oggi 3 luglio 2019 | Non funziona | Non scarica messaggi vocali, foto e video

Nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, sono stati segnalati moltissimi problemi a Facebook, Instagram e Whatsapp: l’app di messaggistica istantanea non funziona bene, come anche i principali social network. Il down, quindi, ha colpito tutte le app di proprietà di Mark Zuckerberg.

Tanti i disservizi segnalati, sia in Italia che all’estero: in poco tempo, su Twitter gli hashtag #whatsappdown e #instragramdown sono diventati trending topic, con tanti utenti che si chiedono il motivo del down delle principali app.

Secondo le mappe del sito Downdetector, che raccoglie le segnalazioni degli utenti in tutto il mondo, si capisce che Whatsapp, Facebook e Instagram non funzionano in gran parte dell’Europa e in Sud America.

Ecco cosa sta succedendo oggi in Italia.

Whatsapp non funziona

Le problematiche maggiori si registrano, nel primo pomeriggio di mercoledì 3 luglio 2019, su Whatsapp. Per tutti coloro che utilizzano l’app è praticamente impossibile scaricare messaggi vocali, foto e video.

Nell’app di messaggistica istantanea è possibile inviare messaggi testuali senza alcun problema. Quando invece si prova a mandare un messaggio vocale, o una foto, o un video, appare un messaggio: “Impossibile scaricare”.

Anche nella versione Web di Whatsapp si registrano gli stessi malfunzionamenti.

Ecco la mappa con le segnalazioni dei malfunzionamenti su Whatsapp secondo DownDetector:

Instagram non funziona

Su Instagram, invece, non si riesce a caricare foto e video sulle storie. Il feed si continua ad aggiornare ed è quindi possibile scorrere sulla bacheca per vedere i post degli amici.

Diverso il discorso per le storie. Qualcuno riesce a visualizzare quelle altrui, in pochi a caricarne delle proprie.

Ecco la mappa con le segnalazioni dei malfunzionamenti su Instagram secondo DownDetector:

Facebook non funziona

Su Facebook il problema è leggermente diverso. Se la bacheca infatti riesce ad aggiornarsi, il problema in questo caso riguarda le foto correlate ai post, che non si possono visualizzare.

Inoltre, anche le foto e i video nativi fanno fatica a caricarsi.

Ecco la mappa con le segnalazioni dei malfunzionamenti su Facebook secondo DownDetector:

L’ultimo grande down, in ordine cronologico, dei principali social network in Italia era avvenuto lo scorso 14 aprile.