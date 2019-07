Universiadi 2019 streaming | Diretta tv | Dove vedere le gare in programma

Dove vedere in diretta tv e in streaming le Universiadi 2019? Da martedì 2 luglio 2019, infatti, parte la 30esima edizione della celebre manifestazione sportiva, che quest’anno si tiene in Italia, precisamente in Campania.

Per due settimane, città come Napoli, Salerno e Avellino diventeranno il fulcro dello sport mondiale. Con migliaia e migliaia di atleti universitari che arrivano da ogni paese del mondo per contendersi una delle 220 medaglie in palio.

Le Universiadi, del resto, sono proprio le “Olimpiadi” dedicate agli atleti universitari. Ad ogni edizione, del resto, catturano l’attenzione di moltissimi spettatori, che accorrono numerosi per godersi lo spettacolo delle varie discipline.

Nell’edizione di quest’anno, gli sport sono in tutto 18: atletica leggera, ginnastica artistica, calcio, basket, nuoto, ginnastica ritmica, judo, pallavolo, pallanuoto, rugby a 7, taekwondo, scherma, tennis tavolo, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, vela e tuffi.

Sono tanti quindi gli spettatori italiani che, non potendo recarsi personalmente in Campania per assistere alle Universiadi 2019, si chiedono dove poterle vedere in diretta tv e in streaming.

Universiadi 2019, dove vedere le gare in diretta tv

I diritti tv per le Universiadi 2019 sono stati assegnati alla Rai. Saranno quindi i canali della tv pubblica a trasmettere le varie gare della manifestazione, anche se non sarà possibile per gli appassionati seguire proprio tutte le competizioni.

La cerimonia di apertura delle Universiadi, che si tiene mercoledì 3 luglio 2019 alle 21, viene trasmessa su Rai 2.

Le gare, invece, vanno sul canale Rai Sport+HD. Vengono trasmesse, tuttavia, solo le finali con assegnazione di medaglia per ogni sport.

È possibile infine seguire le ultime notizie sulle Universiadi 2019 anche in radio, su Rai Radio 1 e 2 con i giornali radio e su Radio 1 Sport con alcuni programmi dedicati.

Universiadi 2019, dove vedere le gare in streaming

Se non riuscite a vedere le Universiadi 2019 in diretta tv, non avete di che preoccuparvi. Per vostra fortuna, le gare – ma solo le stesse trasmesse sui canali Rai – saranno disponibili anche in streaming.

Come? Vi basterà registrarvi – è completamente gratis – su RaiPlay, la piattaforma di streaming della Rai (disponibile sia sul sito ufficiale che sotto forma di app per iOS o Android) e da lì selezionare Rai 2 (nel caso della cerimonia di apertura) o Rai Sport+HD.

