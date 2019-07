Universiadi 2019 Napoli | Programma | Cerimonia di apertura | Streaming | Diretta tv

Per la quinta volta nella sua storia, l’Italia ospita le Universiadi: l’edizione 2019 della celebre manifestazione sportiva, seconda solo alle Olimpiadi per partecipanti e importanza ma dedicata agli atleti universitari di tutto il mondo, si svolge infatti in Campania e soprattutto a Napoli.

Da martedì 2 a domenica 14 luglio 2019, quindi, città come Napoli, Salerno e Avellino diventeranno il centro dello sport mondiale. Sono in tutto 18 le discipline sportive che vedranno i propri atleti affrontarsi durante i 13 giorni di gare: atletica leggera, ginnastica artistica, calcio, basket, nuoto, ginnastica ritmica, judo, pallavolo, pallanuoto, rugby a 7, taekwondo, scherma, tennis tavolo, tennis, tiro con l’arco, tiro a segno, vela e tuffi.

Le Universiadi 2019, trentesima edizione della manifestazione, non saranno però solo sport: accanto alla lotta per le medaglie delle 18 discipline, infatti, ci saranno una serie di eventi collaterali (spettacoli teatrali, concerti, visite organizzate ai poli museali), per attirare più pubblico possibile.

Di seguito, tutto quello che c’è da sapere sulle Universiadi 2019, che vedranno la partecipazione di circa 8mila atleti di 118 paesi diversi, che si contenderanno 220 medaglie.

Universiadi 2019 | Cosa sono

Cosa sono le Universiadi? Come già spiegato sopra, si tratta di una manifestazione sportiva multidisciplinare, organizzata dalla Federazione Internazionale Sport Universitari (FISU) e dedicata esclusivamente ai giovani atleti universitari. Si gioca a cadenza biennale: la prima edizione, nel 1959, si è tenuta proprio in Italia, a Torino.

In ogni edizione della manifestazione ci sono sempre 15 sport obbligatori, mentre le altre discipline possono essere scelte tra un elenco.

Considerando sia le Universiadi estive che quelle invernali, l’Italia detiene il record per numero di edizioni ospitate: ben 11, compresa quella del 2019.

Del resto, l’Italia ha un rapporto molto particolare con l’evento, dal momento che a volerlo fortemente è stato l’ex presidente della IAAF (la Federazione Internazionale di Atletica Leggera) Primo Nebiolo, al quale si deve lo sviluppo dello sport universitario che ha portato le Universiadi, nella sua versione estiva, seconde, per numero di atleti partecipanti, solo ai Giochi Olimpici estivi.

Universiadi 2019 | Date | Quando iniziano e quando finiscono

Le Universiadi 2019 iniziano ufficialmente martedì 2 luglio 2019, con le prime gare tra gli atleti universitari di diversi paesi. La cerimonia di apertura, invece, è prevista per mercoledì 3 luglio 2019, alle 21.

Le varie gare si giocheranno nel corso di quasi due settimane: il 14 luglio 2019, infatti, è prevista la cerimonia di chiusura.

Universiadi 2019 | La cerimonia di apertura

Singolarmente, sebbene le Universiadi 2019 partano il 2 luglio, la cerimonia di apertura della manifestazione si svolge nella serata di mercoledì 3 luglio 2019. La location è lo stadio San Paolo di Napoli, ristrutturato anche per l’occasione.

Ci sarà anche un collegamento tv con Rai 2: la seconda rete nazionale, infatti, trasmetterà in versione integrale la cerimonia di apertura di quelli che una volta erano noti come Giochi Universitari.

La cerimonia, prevista alle ore 21, sarà caratterizzata dalle esibizioni di oltre mille performer e grandi talenti, che con la loro coreografia – ideata da Marco Balich, Chairman della società Balich Worldwide Shows – faranno il loro omaggio agli atleti universitari provenienti da tutto il mondo.

Sarà la ginnasta italiana Carlotta Ferlito a portare la fiaccola che darà l’inizio alle Universiadi 2019: la siciliana torna a disputare una gara internazionale dopo le Olimpiadi di Rio 2016 ed è una delle atlete azzurre più attese della manifestazione.

Tante le presenze istituzionali: dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella al presidente della Camera Roberto Fico, passando per i ministri Enzo Moavero Milanesi (Esteri), Marco Bussetti (Istruzione) e i sottosegretari alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, Simone Valente, Giuseppina Castiello e Carlo Sibilia.

Tutto sulla cerimonia di apertura delle Universiadi

Universiadi 2019, alla cerimonia di apertura si esibisce anche Anastasio

Universiadi 2019 | Programma e calendario delle gare

Ma qual è il programma delle gare delle Universiadi 2019?

Il calendario delle varie gare è davvero molto vasto. Di seguito, le date in cui sono previsti gli eventi per ogni disciplina sportiva:

Atletica – 8-13 Luglio

Calcio – 2-13 Luglio

Ginnastica Artistica – 3-7 Luglio

Ginnastica Ritmica – 11-13 Luglio

Judo – 4-8 Luglio

Nuoto – 4-11 Luglio

Pallacanestro – 3-13 Luglio

Pallanuoto – 2-14 Luglio

Pallavolo – 4-13 Luglio

Rugby 7S – 4-7 Luglio

Scherma – 4-9 Luglio

Taekwondo – 7-13 Luglio

Tennis – 5-13 Luglio

Tennistavolo – 4-11 Luglio

Tiro a Volo e Tiro a Segno – 4-9 Luglio

Tiro con l’arco – 9-13 Luglio

Tuffi – 2-8 Luglio

Vela – 8-12 Luglio

A questo link il programma nel dettaglio.

Universiadi 2019 | Biglietti

Per assistere alle singole gare dell’Universiade 2019 in Campania è necessario comprare un biglietto.

I ticket per gli eventi sono in vendita, sia online sul sito ufficiale delle Universiadi 2019, sia nei punti vendita Vivaticket.

I prezzi sono abbastanza moderati: si va da 5 euro per il biglietto intero ai 3 euro di quello ridotto, dedicato ai minori di 18 anni e agli over 65, oltre che alle delegazioni e associazioni sportive, agli studenti universitari e ai militari.

Universiadi 2019 | Dove vederle in diretta tv e in streaming

Dove vedere le Universiadi 2019 in diretta tv? È la Rai a essersi aggiudicata i diritti di trasmissione delle varie gare della manifestazione universitaria.

I canali su cui saranno trasmesse gli eventi nei vari giorni variano: la cerimonia di apertura, come già anticipato, va su Rai 2. Lo stesso canale, ogni giorno, trasmette due “finestre” informative, in diretta, con tutte le informazioni e le notizie sulle singole competizioni. Una al mattino e una al pomeriggio.

Le altre gare – non tutte, ma solo le finali con assegnazione delle medaglie – vengono invece trasmesse su Rai Sport+HD. È possibile seguire le ultime notizie sulle Universiadi 2019 anche in radio, su Rai Radio 1 e 2 con i giornali radio e su Radio 1 Sport con alcuni programmi dedicati.

È possibile vedere le Universiadi 2019 anche in streaming. Per farlo, basta utilizzare la piattaforma streaming – completamente gratuita, previa registrazione – della Rai, ovvero RaiPlay.

Universiadi 2019 | Tutte le volte che si sono giocate in Italia

Come già anticipato, l’edizione di quest’anno è la quinta che si tiene in Italia (esclusa l’edizione del 1927 a Roma, quando si chiamavano ancora Giochi Universitari.

La prima volta che le Universiadi arrivarono nel nostro paese era il 1959 e le gare si giocarono a Torino. Nel 1970 si replicò ancora a Torino, mentre nel 1975 fu il turno di Roma.

Nel 1997, invece, le Universiadi sbarcarono in Sicilia, tra le città di Catania, Palermo, Messina e Trapani. Nel 2019, dunque, gli atleti universitari di tutto il mondo tornano in Italia, stavolta in Campania.

La quinta candidatura dell’Italia, tuttavia, non è stata come le precedenti. Il nostro paese, infatti, è subentrato a Rio de Janeiro nel 2016, dopo la rinuncia del Comitato Organizzatore brasiliano. Da allora, sono stati investiti 270 milioni di fondi pubblici, stanziati dalla Regione Campania, per la riqualificazione di impianti sportivi già esistenti, senza la realizzazione di nuovi.