Universiadi 2019 programma | Calendario gare | Date | Napoli | Campania

Dal 2 al 14 luglio Napoli e tutta la Campania diventano per due settimane il fulcro dello sport mondiale: in questo periodo, infatti, sono in programma le Universiadi 2019, la manifestazione sportiva dedicata agli atleti universitari di tutto il mondo.

Un totale di 18 discipline sportive, 8mila atleti provenienti da 118 paesi e 220 medaglie da assegnare nel corso delle gare. Le Universiadi, ormai da anni, sono una grande realtà dello sport: si tengono ogni due anni e raccolgono la partecipazione di migliaia e migliaia di sportivi.

Tutto quello che c’è da sapere sulle Universiadi 2019

L’edizione 2019, come già anticipato, si tiene in Italia, che è anche il paese ad aver ospitato il maggior numero di Universiadi, tra invernali ed estive.

Ma qual è il programma delle Universiadi 2019? Qual è il calendario delle gare? E quando si terrà la cerimonia di apertura? Di seguito, tutte le risposte.

Universiadi 2019 programma | La cerimonia di apertura

Sebbene le Universiadi inizino il 2 luglio, è il giorno dopo la data scelta dall’organizzazione per la cerimonia di apertura. Allo stadio San Paolo di Napoli, rinnovato per l’occasione, si concentrano quindi tutta una serie di personalità – del mondo sportivo, politico, economico e artistico – per assistere all’apertura dei Giochi Universitari.

La ginnasta italiana Carlotta Ferlito porta la fiaccola che dà il via alle Universiadi 2019. Mentre un migliaio di performer si esibiscono in una coreografia firmata da Marco Balich.

L’evento viene trasmesso in diretta su Rai 2.

Universiadi 2019 programma | Il calendario delle singole discipline

Il calendario delle Universiadi 2019, che comprendono – ricordiamo – 18 sport, è davvero vastissimo e copre quasi due settimane di eventi.

Nello schema sottostante, potete trovare un calendario delle gare relative a ciascuna disciplina:

Atletica – 8-13 Luglio

Calcio – 2-13 Luglio

Ginnastica Artistica – 3-7 Luglio

Ginnastica Ritmica – 11-13 Luglio

Judo – 4-8 Luglio

Nuoto – 4-11 Luglio

Pallacanestro – 3-13 Luglio

Pallanuoto – 2-14 Luglio

Pallavolo – 4-13 Luglio

Rugby 7S – 4-7 Luglio

Scherma – 4-9 Luglio

Taekwondo – 7-13 Luglio

Tennis – 5-13 Luglio

Tennistavolo – 4-11 Luglio

Tiro a Volo e Tiro a Segno – 4-9 Luglio

Tiro con l’arco – 9-13 Luglio

Tuffi – 2-8 Luglio

Vela – 8-12 Luglio

A questo link, invece, il programma di tutte le gare nel dettaglio.

Universiadi 2019 programma | Il calendario delle gare

In questo schema, elaborato dall’organizzazione delle Universiadi 2019, trovate invece il calendario delle gare suddivise per ogni singolo giorno.

Con la lettera Q si fa riferimento ai round di qualificazione, mentre con la lettera F alle finali di ciascuno sport.