Universiadi 2019, dove vedere la cerimonia di apertura in tv e in streaming

UNIVERSIADI 2019 CERIMONIA DI APERTURA STREAMING TV – Questa sera, mercoledì 3 luglio 2019, va in scena la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli. Quest’anno infatti è proprio l’Italia a ospitare la 30esima edizione della manifestazione sportiva dedicata agli atleti universitari di tutto il mondo.

Oltre 8mila atleti, provenienti da più di 100 paesi diversi, che si sfidano in 18 diverse discipline sportive a caccia delle medaglie di categoria. Uno spettacolo assoluto che ogni biennio – il periodo di tempo in cui vengono organizzate le Universiadi estive – cattura l’attenzione di moltissimi appassionati.

Se alcune gare sono già iniziate ieri, 2 luglio, c’è grande attesa per la cerimonia di apertura della manifestazione, prevista per stasera alla presenza di tantissimi ospiti: dal mondo istituzionale, dello sport, dello spettacolo e della musica.

La cerimonia di apertura, infatti, come sempre promette spettacolo: dalle coreografie ideate da Marco Balich, Chairman della società Balich Worldwide Shows, specializzata in coreografie per le Olimpiadi), alle esibizioni di tantissimi cantanti, tra cui i rapper Livio Cori e Anastasio, Malika Ayane e Andrea Bocelli.

Ma dove vedere la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 in diretta tv e in streaming? Ecco tutte le informazioni.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 in diretta tv

L’evento viene trasmesso in diretta tv da Rai 2. Potete quindi sintonizzarvi sul secondo canale (o sul 502, in HD) del vostro digitale terrestre a partire dalle 21.

Per chi è in possesso del decoder di Sky, è possibile vedere Rai 2 anche sul canale 102 del proprio telecomando.

Dove vedere la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019 in streaming

Dove vedere invece la cerimonia di apertura in streaming? Anche in questo caso, niente di più facile. La manifestazione, infatti, sarà presente anche su RaiPlay, la piattaforma streaming della Rai.

Per poterla vedere su pc, smartphone e tablet, dunque, vi basterà scaricare l’app ufficiale della piattaforma (o collegarvi sul sito) e registrarvi – completamente gratis – con la mail o un social network. Poi cercate la diretta di Rai 2. E godetevi lo spettacolo pirotecnico della cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, in diretta dallo stadio San Paolo di Napoli.

