TAYLOR MEGA ERICA PIAMONTE – Taylor Mega è di nuovo al centro dei gossip stavolta per una vicenda dalle tinte lesbo che riguarda Erica Piamonte.

Le due ex concorrenti del Grande Fratello 16, che si sono conosciute proprio dentro la casa di Cinecittà, sembrano sempre più affiatate negli ultimi tempi.

Circostanza che ha scatenato una valanga di gossip e pettegolezzi. L’influencer friulana aveva preso parte come ospite speciale del reality show di Canale 5 e, sin da subito, aveva mostrato un grande affiatamento e sintonia con la concorrente fiorentina.

Tra le due, sotto gli occhi delle telecamere, non sono mancati gesti intimi ed effusioni che hanno acceso le fantasie degli spettatori e dei fan sui social. Anche perché la Piemonte non ha mai nascosto la sua bisessualità nonostante una focosa passione con il concorrente del Gf Gaetano Arena.

Una volta calato il sipario sulla trasmissione condotta da Barbara D’Urso, le due ragazze hanno continuato a mantenere i rapporti e in più di un’occasione si sono immortalate insieme sui social.

Non solo le due ex gieffine sono solite pubblicare foto insieme ma, anche quando sono lontane, non mancano di scambiarsi tenerezze e commenti sdolcinati.

Tutti atteggiamenti che hanno sollevato dubbi e illazioni anche se, al momento, Taylor Mega è legata al milionario iraniano Hormoz Vasfi, 56 anni. La bionda trentina sembra molto presa così come testimoniato dalle foto pubblicate dalla influencer tra Corsica e Sardegna.

