SuperQuark 2019 anticipazioni | Seconda puntata | 3 luglio 2019 | Stasera | Rai 1 | Piero Angela | Alberto | Servizi

SUPERQUARK 2019 ANTICIPAZIONI SECONDA PUNTATA – Torna stasera, mercoledì 3 luglio 2019, SuperQuark, il programma di Rai 1 condotto da Piero Angela. Anche in questa puntata non mancheranno servizi interessanti, documentari, e le classiche rubriche oltre agli ospiti in studio. Scienza, attualità, tecnologia tra i temi trattati nel corso della celebre trasmissione di divulgazione scientifica. Ecco di seguito le anticipazioni complete di SuperQuark 2019 di stasera.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

SuperQuark 2019 anticipazioni seconda puntata | 3 luglio 2019

Torna questa sera 3 luglio 2019 SuperQuark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Nel cast anche il figlio Alberto che curerà alcuni dei servizi più importanti. Anche in questa puntata spazio ai servizi sulla natura e sull’ambiente. Va in onda infatti una nuova puntata dei documentari curati dalla BBC.

In questo episodio vedremo uno speciale della tv inglese sulla “dinastia” dei pinguini imperatore. Il reportage è stato girato nella splendida baia di Atka. Nelle suggestive immagini vedremo come i pinguini collaborano per sopravvivere in un ambiente per loro ostile. Scene molto suggestive.

Tra i servizi di questa sera anche uno sulle protesi ortopediche. Spazio ancora alla natura con un documentario sul ghiacciaio di Eigher. Altri servizi riguardano la sopravvivenza dei boschi e nuovi studi sul Sole, la nostra stella che ancora non conosciamo in tutti i suoi segreti.

Tornano poi le consuete rubriche di SuperQuark 2019. Approfondimenti sulla storia con il professor Barbero, mentre la dottoressa Barbero ci spiegherà come fare per mantenere attraverso la dieta delle ossa perfette.

La carriera completa di Piero Angela

E ancora in studio con Piero Angela ci sarà il direttore del Cicap Polidoro analizzerà gli effetti della Brexit sulla popolazione britannica in nella rubrica Psicologia di una Bufala. Appuntamento dunque stasera, mercoledì 3 luglio 2019, su Rai 1 dalle 21.25 con la seconda puntata di SuperQuark 2019.

Dove vedere la seconda puntata in streaming

Tutto quello che c’è da sapere sul programma di Piero Angela