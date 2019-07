🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA IN TV AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Stasera in tv Canale 5 | Manifest | Serie tv | Storia vera | 3 luglio 2019

STASERA IN TV CANALE 5 MANIFEST – Nel giorno in cui Mediaset ha presentato i palinsesti televisivi del prossimo autunno, gli spettatori di Canale 5 trovano una bella sorpresa anche per quanto riguarda la programmazione ancora in corso.

In un periodo in cui le varie reti si trascinano stancamente, tra repliche di programmi cult e nuove improbabili trasmissioni, arriva infatti nella serata di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, una nuova serie tv: Manifest.

Il film, girato nel 2018 e diretto da David Frankel, è stato trasmesso per la prima volta in Italia su Premium Stories, sempre nel 2018. Da questa sera, però, arriva in chiaro su Canale 5.

Stasera in tv Canale 5 | Manifest | Di cosa parla

La serie tv parla di un grave fatto di cronaca: la scomparsa dai radar del Volo 828 della Montego Air, svanito nel nulla nel 2013 e divenuto poi irrintracciabile.

Nel film, però, avviene qualcosa di assolutamente particolare: dopo cinque anni, i passeggeri di quel volo tornano a galla. Per cause ancora non certe, infatti, sembra che l’aereo sia tornato a galla e che i 191 tra passeggeri e membri dell’equipaggio siano sopravvissuti. Anzi, sembra che per loro quei cinque anni non siano mai passati.

Cosa sarà successo realmente? Un miracolo, una coincidenza o qualcosa che ha invece una spiegazione razionale?

Stasera in tv Canale 5 | Manifest | Una storia vera

Quanto c’è di vero in Manifest? Una parte della storia, a quanto pare, si basa su un fatto realmente accaduto. Sembra che Jeff Rake, ideatore della serie, sia partito dalla scomparsa del volo Malaysia Airlines 370 che l’8 marzo 2014 doveva raggiungere Pechino da Kuala Lumpur, scomparendo però nel nulla.

Il pilota del volo MH370 scomparso della Malaysia Airlines “decise di suicidarsi”

L’aereo in questione, però, non è mai stato ritrovato. Eccoci arrivati, dunque, al punto in cui la realtà si stacca dalla finzione. Il film Manifest, infatti, racconta del ritrovamento del velivolo – con tutti i passeggeri ancora vivi – dopo cinque anni. Una cosa mai successa realmente.

Stasera in tv Canale 5 | Manifest | Orario

Cresce dunque l’attesa per la prima puntata di Manifest, la nuova serie tv in onda su Canale 5.

L’appuntamento è per questa sera, 3 luglio 2019. L’orario di inizio del film è alle 21.20.

