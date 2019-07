Stasera in tv | 3 luglio 2019 | Film | Programmi | Oggi | Guida | Rai | Mediaset | Sky | SuperQuark | Manifest | Universiadi 2019 | E.T.

STASERA IN TV 3 LUGLIO 2019 – GUIDA TV

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 3 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 3 luglio 2019:

Rai 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Tg1

20:35 – Techetechetè

21.25 – SuperQuark

Questa sera Rai 1 propone una puntata della nuova stagione (la numero 24) di SuperQuark, condotto come sempre da un magistrale Piero Angela e con servizi firmati anche dal figlio, Alberto Angela.

Rai 2

Stasera in tv su Rai 2:

19:40 – La vita continua

20:30 – TG2 20.30

21:00 – Universiadi 2019 – Cerimonia di Apertura

Su Rai 2 questa sera, in diretta da Napoli, la cerimonia di apertura delle Universiadi 2019, le “Olimpiadi” dedicate agli atleti universitari. Diciotto discipline sportive, 8mila atleti provenienti da 118 paesi e 220 medaglie da assegnare nel corso delle gare. Stasera, lo spettacolo della serata di apertura della manifestazione, con tanti ospiti.

Rai 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:25 – Vox Populi

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

Questa sera Rai 3 torna Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto?, dedicato alle persone scomparse nel nostro paese e alle ricerche di forze dell’ordine e familiari.

Rete 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

19:30 – Tempesta d’amore

20.30 – Stasera Italia Estate

21.25 – I Legnanesi – La famiglia Colombo

Su Rete 4 questa sera va in onda il film I Legnanesi – La famiglia Colombo, dopo il buon riscontro di pubblico settimana scorsa con la serata “Signori si nasce… e noi?”, ad opera dello storico gruppo teatrale de I Legnanesi.

Trama: Protagonisti assoluti Antonio Provasio (La Teresa), Enrico Dalceri (La Mabilia) e Luigi Campisi (Il Giovanni), collaudatissimo trio che porta in scena le maschere create nel 1949 da Felice Musazzi. In La Famiglia Colombo, il cortile de «I Legnanesi» è alle prese con la processione di Sant’Ambrogio, il Santo Patrono di Milano. Durante i preparativi, La Mabilia s’invaghisce di uno strano individuo. Sarà vero amore? E come reagiranno La Teresa e Il Giovanni? Ritmo, battute esilaranti, situazioni grottesche e imprevedibili: ancora una volta «I Legnanesi» sanno emozionare facendo ripensare ai tempi che furono e riflettere su quelli di oggi.

Stasera in tv 3 luglio 2019 | Canale 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Manifest

Su Canale 5 arriva una nuova serie tv, Manifest, thriller con Josh Dallas e Melissa Roxburgh.

Trama: Il Montego Air Flight 828 sparisce dal radar per poi riapparire dal nulla dopo 5 anni. Quando riappare per i passeggeri sono trascorse solo poche ore, invece no. In quei cinque anni di assenza i loro amici, famiglie e colleghi, dopo aver pianto la loro perdita, hanno abbandonato la speranza e sono andati avanti con le loro vite. Ora, di fronte all’impossibile, a tutti viene data una seconda possibilità. Ma quando la loro nuova realtà diventa chiara, si sviluppa un mistero più profondo e alcuni dei passeggeri ritornati alla vita quotidiana capiscono presto che potrebbero essere coinvolti in un progetto più grande di quanto abbiano mai pensato possibile.

Ecco il trailer:

Guida tv 3 luglio | Italia 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20.25 – C.S.I – Scena del crimine

21.35 – E.T. – L’Extraterrestre

Su Italia 1 questa sera un grande classico del cinema, E.T. – L’Extraterrestre, del 1982, con Dee Wallace, Drew Barrymore, Henry Thomas, Peter Coyote.

Trama: Un extraterrestre è abbandonato sulla Terra dai suoi compagni, obbligati a ripartire in tutta fretta. Gli uomini gli danno la caccia, ma un gruppo di bambini lo nasconde. Nasce un’amicizia, ma l’alieno (battezzato E.T.) ha nostalgia di casa e cerca in tutti i modi di mettersi in contatto con i suoi. Sara’ proprio grazie ai ragazzi che riuscirà a sfuggire agli agguati di militari e scienziati. Commovente storia di un “diverso” aiutato dai puri di cuore (i bambini) contro la freddezza degli adulti e delle istituzioni. Emozionante ancora oggi.

Ecco il trailer:

Programmi tv 3 luglio 2019 | La 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – TG LA7

20:35 – In Onda

21:15 – Hawthorne – Angeli in corsia

Questa sera su La 7 una nuova puntata della serie Hawthorne – Angeli in corsia, telefilm ospedaliero incentrato sulla vita di una infermiera vedova da poco con una figlia adolescente a cui badare.



Programmi tv 3 luglio 2019 | Tv8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

19:30 – Cuochi d’Italia

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti

21:30 – Harry, ti presento Sally…

Su Tv 8 questa sera grande cinema, con il film Harry, ti presento Sally…, del 1989 con Meg Ryan, Billy Crystal, Carrie Fisher, Bruno Kirby.

Trama: Harry e Sally si conoscono nel 1977. Lui sostiene che tra un uomo e una donna non è possibile amicizia senza sesso; lei è piuttosto scandalizzata, anche perché Harry è il ragazzo di una sua amica. È solo l’inizio di un gioco a nascondino che li coinvolgerà per ben undici anni, prima che la vita, dopo averli strapazzati ben bene, faccia capire loro che in fondo si sono sempre amati.

Ecco il trailer:

Sky Cinema Uno

Sky Cinema Uno offre agli abbonati un nuovo film:

18:40 – Angeli e demoni

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Truffatori in erba Prima TV

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, arriva in prima tv il film Truffatori in erba, con David Oyelowo, Charlize Theron, Joel Edgerton, Amanda Seyfried, Thandie Newton, Sharlto Copley.

Trama: Il manager di una compagnia farmaceutica finge di essere rapito per ottenere i soldi del riscatto.

Sky Sport Uno Su Sky Sport Uno oggi continua lo spettacolo di Wimbledon, il torneo sull’erba più famoso e importante del circuito annuale di tennis. Rigorosamente in diretta. Sky Sport Mondiali Su Sky Sport Mondiali, invece, proseguono i Mondiali femminili 2019 in Francia. Stasera la seconda semifinale, Olanda-Svezia. Stasera in tv 2 luglio | Sky Uno 19:35 – Master – Chef USA

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera una nuova puntata di 4 ristoranti Spagna, il format spagnolo del celebre programma condotto da Marc Ribas.