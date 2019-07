Scivoli per disabili – Finalmente anche i diversamente abili avranno la possibilità di farsi un bagno in mare in autonomia. La grande novità di questa estate 2019 riguarda le spiagge siciliane di Marina di Modica e Maganuco, da sempre attente alle esigenze delle persone portatrici di handicap.

I due lidi modicani saranno a misura di disabile grazie alla installazione di due speciali passerelle che portano fin dentro l’acqua. Ogni passerella sarà dotata di due carrozzelle in base alle esigenze dell’utenza.

Non solo, per cercare di offrire un servizio quanto più soddisfacente verranno realizzate anche delle docce che permetteranno alle persone disabili di recarsi direttamente dal mare alla doccia con l’ausilio del personale messo a disposizione dall’ASP e dal Comune di Modica, attraverso il servizio di salvataggio a mare.

Si tratta dell’ l’unico esempio di spiaggia senza barriere in provincia di Ragusa così come riportato dal sito “Ragusa News“. I lavori sono iniziati a giugno dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte della Capitaneria di Porto che ha la competenza anche sulle altre passerelle in legno.

