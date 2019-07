Sandra Milo tira un sospiro di sollievo: “Ho risolto i miei debiti col Fisco. Adesso posso vivere…”

Sandra Milo Debiti | Fisco | Tasse | Io e te Rai | Attrice

Sandra Milo Debiti Io e te Rai – Sandra Milo fa pace col Fisco. Dopo l’annuncio shock di qualche mese fa a Verissimo (la Milo raccontò di aver pensato al suicidio per il suo grande importo di tasse da versare) tutto il mondo dello spettacolo si è stretto attorno a lei. Che a 86 anni continua a lavorare con un’energia unica, come se avesse quarant’anni in meno. ”

“Adesso abbiamo trovato un accordo con il Fisco. Ho rateizzato l’importo. Non ho più il blocco del 100 per cento dell’importo. Grazie al commercialista Timpone – che spesso vedete a Unomattina – sono riuscita a trovare la giusta soluzione”, racconta a TPI la Milo, che in questi mesi è impegnata con Pierluigi Diaco a “Io e te” su Rai 1 (con tantissimi successi in termini di ascolti). La grande attrice in questi mesi ha portato avanti una vera battaglia anche a nome di molti altri personaggi dello spettacolo “strangolati “dai debiti per tasse non versate per vari motivi. Il suo debito con il Fisco si aggirava intorno agli 800 mila euro.

“Alla fine una soluzione la si trova sempre”, tuona la Milo. Che continua a strizzare l’occhio ai suoi impegni professionali. Sono tanti. “In questi mesi molti personaggi della tv mi sono stati vicino. Per fortuna mi hanno dato la forza di combattere e andare avanti”.

“Finalmente, posso vivere. Ma incasserò molto presto le somme che sto fatturando con i lavoro in tv, al teatro e al cinema”, continua la Milo. Sandra ci svela che sta presto tornerà al cinema con una parte nel film di Sergio Castellitto. “Ho fatto una piccola partecipazione. Venerdì giriamo l’ultima scena. E’ un film meraviglioso”, dice l’attrice che resta una delle dive de La Dolce vita.

Dopo “Io e te” torna a teatro. Ma Sandra accarezza anche l’idea di scrivere un libro. “E’ quasi pronto. Uscirà il 19 settembre. Si tratta di un libro di poesie intitolato “Il corpo e l’anima”, confessa a TPI. Per lei sta per iniziare un altro periodo pieno di impegni lavorativi. C’è anche una commedia a teatro, a Milano, che è stata scritta anche per Sandra. “Farò una parte molto strana, non posso dirvi altro. Ma preparatevi a vedermi senza rossetto. Non posso svelare il motivo”. Parola di Sandra Milo. Basta solo aspettare.