Ryanair, tutte le offerte last minute per agosto: voli a meno di 10 euro

Ryanair offerte agosto – Agosto è sempre più vicino e così le tanto agognate ferie. Non mancano, anche se il tempo stringe, offerte interessanti per partire il mese prossimo.

Tra queste ci sono quelle proposte dalla compagnia aerea irlandese Ryanair che offre una serie di sconti con tariffe al ribasso per viaggiare ad agosto.

Sul sito si possono consultare tutte le occasioni e gli aeroporti di partenza, da nord a sud.

Alcune tariffe sono addirittura sotto ai 10 euro. Da tenere presente però che i prezzi si considerano per i soli voli di andata e sono soggetti a disponibilità.

Quindi va considerato anche il prezzo per il volo di ritorno e l’acquisto della priorità che consiste sia nell’imbarco prioritario che nella possibilità di portare con sé in cabina, oltre a uno zaino o una borsa, anche un trolley di massimo 10 kg di peso e di dimensioni non superiori a 55x40x20 da porre nella cappelliera.

Cercate voli lowcost per agosto? Ecco una serie di offerte molto invitanti. Da Milano Bergamo, per esempio, si può volare a Berlino Schönefeld a soli 9,99 euro.

Oppure andare a Norimberga, Bratislava, Brema, Vienne sempre alla stessa cifra. Da Roma Ciampino a Cagliari, invece, bastano 19,83 euro.

Da Venezia Treviso si può raggiungere Budapest a 9,99 euro oppure Parigi Beauvais a 17,99 euro. Da Torino a Brindisi il prezzo è di 16,53 euro.

Da Roma Fiumicino si raggiunge Catania a 19,83 euro oppure Ibiza per 30 euro.

