Reddito di cittadinanza luglio 2019 | Quando arriva il quarto pagamento | Calendario pagamenti

È da poco iniziato un nuovo mese, luglio 2019, e come sempre i beneficiari del reddito di cittadinanza si chiedono quando arriverà il quarto pagamento del sussidio.

Cresce infatti l’attesa per l’accredito del reddito di cittadinanza sulla RdC Card, la carta elettronica rilasciata da Poste Italiane con cui è possibile spendere i soldi erogati dallo Stato secondo il decreto 4/2019.

Sono tante le famiglie in Italia che da qualche mese, da quando è entrato in vigore il reddito di cittadinanza, basano gran parte delle loro spese mensili sui soldi che arrivano sulla apposita card. Così, all’inizio di ogni nuovo mese, è importante conoscere il giorno esatto del pagamento.

Reddito di cittadinanza, ufficiale la lista degli acquisti consentiti: ecco le regole su cosa comprare e cosa no

Reddito di cittadinanza luglio 2019 | Quando arriva il pagamento

In che giorno del mese viene accreditato il reddito di cittadinanza? Come precisato dall’account Facebook dell’Inps per la Famiglia, le disposizioni di pagamento da parte dell’Inps avvengono alla fine di ogni mese.

Non esiste infatti un calendario ufficiale dei pagamenti del reddito di cittadinanza. Ma finora, sia ad aprile, sia a maggio, sia a giugno, i soldi del sussidio sono stati liquidati sulle card intorno alla fine del mese (tranne in specifici casi dovuti a ritardi nella lavorazione della domanda).

Anche per luglio 2019, quindi, l’accredito arriverà soltanto negli ultimi giorni del mese. Per i tanti beneficiari del sussidio, quindi, ci sarà ancora un po’ da aspettare.

Quello di luglio 2019 sarà il quarto pagamento del reddito di cittadinanza per chi ha fatto domanda a marzo, il terzo per chi ha fatto richiesta ad aprile, il secondo per chi lo ha chiesto solo a maggio. Chi ha trasmesso la domanda a giugno, invece, è ora in attesa della risposta dell’Inps, che arriverà a partire dal 15 luglio.

Reddito di cittadinanza, l’importo di giugno è stato più basso. Qual è il motivo?

Reddito di cittadinanza luglio 2019 | Quando inviare la domanda

Come ogni mese, inoltre, tutti gli italiani che sono in possesso dei requisiti ISEE (aggiornati da poco dopo l’approvazione del Decreto Crescita) per il reddito di cittadinanza, possono inoltrare all’Inps la loro domanda per ricevere il sussidio.

Le richieste possono essere inviate a partire dal 6 luglio e per tutto il mese. L’istituto di previdenza, a sua volta, provvederà a verificare il possesso dei requisiti da parte del nucleo familiare che ha presentato l’istanza per poi fornire una risposta entro il 15 del mese successivo a quello di invio della domanda.

Tutti coloro che invieranno la richiesta del reddito di cittadinanza a luglio 2019, dunque, potranno verificarne l’esito solo dal 15 agosto. Se tutto procede senza intoppi, dopo quella scadenza l’Inps darà l’autorizzazione a Poste Italiane di rilasciare la carta con all’interno già la prima mensilità.

Numero verde Inps reddito di cittadinanza | Le info sui numeri Inps per assistenza e supporto