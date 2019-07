Pinocchio, il bambino di legno e il Mastro Geppetto di Matteo Garrone nel nuovo trailer

PINOCCHIO MATTEO GARRONE – Matteo Garrone è tornato e questa volta per raccontare la storia del burattino di legno che voleva diventare un bambino vero.

Le prime immagini del Pinocchio di Matteo Garrone trasmettono il desiderio del regista di raccontare quel progetto che inseguiva da anni, quando soltanto a sei anni ha realizzato il primo storyboard del burattino di Collodi.

“Nasce come racconto per bambini ma noi abbiamo cercato di fare un film che potesse arrivare a tutti”, ha dichiarato Garrone alle Giornate di Cinema di Riccione.

Il Pinocchio di Garrone arriverà nelle sale cinematografiche a Natale, esattamente il 25 dicembre 2019, e sarà distribuito da 01 Distribution.

Pinocchio Matteo Garrone | Roberto Benigni è Geppetto

Garrone, lo stesso regista di Gomorra, porta al cinema una storia che grida happy ending. Nel film è coinvolto anche Roberto Benigni nelle vesti di Mastro Geppetto questa volta.

“Questa è la prima volta che Garrone, regista di ‘Gomorra’, dell”Imbalsamatore’, fa un lieto fine. Gli ho detto: ‘Ma sei sicuro? Non è che arriva la fata turchina e le viene un infarto, arriva Mangiafuoco e fa una strage? Mettici qualcosa, perché se no la gente non ti riconosce…’ Quello che ha promesso lo manterrà e nelle sale a Natale avrete ‘Pinocchio’. E io vi consiglio di tenerlo fino a Pasqua perché è un film che fa bene alla salute: più lo si vede, meglio si sta”, ha dichiarato Benigni.

Roberto Benigni è Geppetto: la prima immagine ufficiale di “Pinocchio” di Matteo Garrone | FOTO

Chi vedremo nel cast di Pinocchio? Oltre a Benigni, ci sarà Gigi Proietti come Mangiafuoco, Rocco Papaleo come il Gatto e Massimo Ceccherini come La Volpe. Ancora, la fata adulta sarà interpretata da Marine Vacth, mentre la fata bambina da Alida Baldari Calabria. Lucignolo sarà interpretato da Alessio Di Domenicantonio, mentre il Grillo parlante sarà Davide Marotta. Il burattino Pinocchio sarà interpretato da Federico Ielapi.

E ancora, in Pinocchio avremo Mastro Ciliegia Paolo Graziosi, Civetta Gianfranco Gallo, Corvo Massimiliano Gallo, Pappagallo Marcello Fonte, Gorilla Teco Celio, Faina Enzo Vetrano e Omino di burro Nino Scardina.