PRESENTAZIONE PALINSESTI MEDIASET 2019 2020 – Il grande giorno è arrivato. Oggi, 3 luglio 2019, vengono svelati i palinsesti Mediaset della prossima stagione televisiva, 2019- 2020. Quali sono i programmi e le novità che vedremo sulle reti del Biscione nel prossimo autunno? Canale 5, Italia 1 e Rete 4: tanti cambiamenti e grandi conferme. Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Palinsesti Mediaset 2019 2020 | Novità

I palinsesti della nuova stagione sono stati già presentati per la stampa ieri 2 luglio nella splendida cornice di Santa Margherita Ligure. Presenti, oltre ai cronisti, tutti i volti noti e amati dal pubblico delle reti Mediaset: da Maria De Filippi a Barbara d’Urso, passando per Gerry Scotti, Paolo Bonolis, Alessia Marcuzzi e Ilary Blasi.



Ma veniamo alle principali novità: ovviamente protagonisti assoluti sono come ormai da diversi anni i reality. Tornano infatti il Grande Fratello nella sua versione Vip, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini, e Amici con Maria De Filippi.

La novità forse più importante di questi Palinsesti Mediaset 2019 è il grande ritorno di Giochi senza Frontiere, trasmissione storica della Rai, che si chiamerà Eurogames con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin.

Tra i ritorni più attesi anche quello del reality la Pupa e il secchione, che in passato ha lanciato personaggi televisivi come Francesca Cipriani. A condurre la nuova edizione sarà Paolo Ruffini.

Nei palinsesti di Canale 5 non mancherà ovviamente la stakanovista Barbara d’Urso che tornerà con Pomeriggio 5, Domenica Live, Live – Non è la D’Urso e, in primavera, con un’altra stagione di Grande Fratello Nip.

E ancora per gli appassionati di sport c’è il ritorno della Champions League in chiaro su Canale 5 per i prossimi due anni. Pier Silvio Berlusconi ha confermato l’accorso con Sky per la miglior partita del mercoledì sera:” È stato complicato capire quanto pagare e il ritorno commerciale, viviamo di pubblicità, il tutto ha senso se genera margine o non perde soldi”.

Torna anche Celentano, dopo il grande insuccesso di Adrian. Ma cambierà nome e si chiamerà Adriano: “Non siamo soddisfatti di come sono andate le cose, il primo insoddisfatto è lui. È giusto dare al suo prodotto e al suo pensiero una seconda chance, ci sembra convinto. Celentano lavora a uno show con la sua presenza costante. Farà quello che doveva fare. Speriamo che questa volta andrà così”.

Altra grande novità è la prima edizione di Amici Vip: sei puntate con dodici talent “famosi” che si sfideranno nelle discipline di canto e ballo. Alla conduzione l’ipotesi è quella di Michelle Hunziker. Torna inoltre Tu si que vales con Sabrina Ferilli al posto di Iva Zanicchi.

Non ci sono invece, almeno per i l momento, i comici della Gialappa’s Band. L’assenza di Marco Santin, Giorgio Gherarducci e Carlo Taranto, fa abbastanza discutere: ultimamente li abbiamo visti all’interno della trasmissione Le Iene e nel loro racconto ironico fuori campo de L’Isola dei famosi e del Gf Vip.

“Un sistema con al centro i contenuti che, con l’operazione Media For Europe appena avviata, è pronto a porsi come sistema televisivo multimediale di riferimento ad ampio respiro: “da un’eccellenza italiana a una sfida europea”, ha dichiarato il direttore generale Palinsesto e Distribuzione Marco Paolini.

“Le notizie noi le troviamo dappertutto, ma le nostre sono diverse”, ha affermato il direttore generale dell’Informazione Mauro Crippa.

