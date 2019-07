Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2019 | Oroscopo di domani | Previsioni | Segni | Astrologia

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 4 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani?

Ecco le previsioni di domani, giovedì 4 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata all’insegna del recupero rispetto agli ultimi giorni che di certo non sono stati leggeri per il vostro segno. In particolare le cose migliorano in amore, anche se le tensioni con il partner non sono del tutto sopite.

L’oroscopo di Paolo Fox domani non prevede particolari stelle negative per il vostro segno. Siete comunque molto stanchi, cercate quindi di non osare troppo e di rilassarvi. In amore vorrete maggiori conferme ma non riuscite a trovarle.

Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, una giornata neutra, di transizione, per fortuna il meglio arriverà sabato, quando avrete delle ottime stelle dalla vostra parte. Attenti perché poi ci sarà una fase di calo. D’altronde per voi tutto questo 2019 è fatto di alti e bassi.

Cari Cancro, per stare meglio dovreste dare un taglio al passato e guardare avanti: non potete rimanere in un costante limbo in cui non sapere scegliere tra vecchio e nuovo. Weekend positivo in amore.

Il Leone vive nella giornata di domani 4 luglio 2019 un periodo positivo soprattutto in ambito lavorativo, avete infatti dalla vostra parte la Luna nel segno. Questo ovviamente non significa che dovete calpestare chi vi sta vicino.

Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, l’oroscopo di Paolo Fox vi ricorda che avete passato un periodo difficile, soprattutto nel mese di giugno. Ora il peggio è passato e da qui a fine 2019 vivrete una fase top. Curate i rapporti davvero importanti.

Cari Bilancia, sul lavoro vivete un periodo complicato, perché non vi trovate bene come un tempo con alcuni colleghi. C’è sempre chi è disposto a tutto pur di superare gli altri, anche se questo per come siete fatti è inconcepibile.

Siete molto svogliati. Non avete voglia di impegnarvi e darvi da fare. Siete stanchi e avreste voglia di relax dopo aver speso tanto a livello di energie: se alcune cose non funzionano, datevi da fare per sistemarle. Occhio in amore.

Oroscopo Paolo Fox domani 4 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, dopo un periodo all’insegna del nervosismo e di molti problemi da affrontare, finalmente rialzate la testa. Favoriti nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in una storia d’amore o in una bella amicizia.

Cari Capricorno, finalmente una giornata serena per il vostro segno dopo una fase piuttosto agitata. Le cose andranno a migliorare sempre più da qui al weekend. Attenzione però alle finanze: non spendete oltre le vostre possibilità.

Siete agitati, nervosi e tesi. Attenzione a non riversare questo vostro stato d’animo anche sulle persone che vi stanno attorno, in particolare il partner. Mantenete la calma per non rovinare rapporti importanti.

Amici dei Pesci, l’oroscopo Fox di domani prevede una giornata fantastica per quanto riguarda l’amore. Guardate al futuro senza rimpiangere ciò che è stato in passato. Se una storia non vi entusiasma più, sappiate dire basta.