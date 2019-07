Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 3 luglio 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 3 LUGLIO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 3 luglio 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 3 luglio 2019 | Toro | Cancro | Leone | Vergine | Scorpione

Tra i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox c’è il Toro: questa sarà una giornata di novità per voi, che avete bisogno di ritrovare il vostro equilibrio e forse, a fronte di ciò, è necessario un breve tuffo nel passato, magari la felicità si è nascosta proprio dove credevate di non dover tornare più.

Giornata d’amore per il Cancro, con Venere nel vostro segno potete contare su una dose generosa d’amore. Eravate a secco negli ultimi tempi e invece state per ricaricare il vostro serbatoio.

Novità positive in amore anche per il Leone, il vostro fascino letale durerà fino a venerdì quindi date libero sfogo al vostro estro sentimentale. Di Cupido dovrebbe approfittarne anche lo Scorpione.

Giornata interessante anche per la Vergine, nonostante le pressioni dell’ultimo mese siete riusciti a tenere testa allo stress.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 3 luglio 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni sfortunati invece vediamo l’Ariete che quest’oggi dovrà moderare quello che esce fuori dalla bocca, va bene la verità spassionata ma bisogna capire anche come dirle le cose, e con il giusto tono.

Giornata impegnativa per i Gemelli, dovreste rivolgervi a qualcuno in caso di problemi (di salute, sentimentali ed economici che siano) perché un parere esterno non può che farvi bene in questa fase delicata.

La Bilancia sarà sottoposta a qualche test quest’oggi, in particolare dovrete capire come funziona il vostro rapporto, se siete ancora stabili o se invece c’è bisogno di una rinfrescata. Qualche difficoltà in amore anche per il Sagittario, evitate di commettere errori sciocchi in questa fase delicata.

Occhio alla salute per il Capricorno, giornata di confronto per l’Acquario mentre i Pesci dovrebbero focalizzarsi su poche cose ma buone.

