Oroscopo Paolo Fox 3 luglio 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 3 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi?

Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, segno per segno.

LE PREVISIONI DI TPI DI OGGI

L’OROSCOPO SETTIMANALE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2019 | Previsioni

Cari amici dell’Ariete, quest’oggi secondo Paolo Fox dovreste fare attenzione a quello che vi esce dalla bocca, ultimamente snocciolate parole senza freni e le stelle non vedono di buon occhio questa disinvoltura. Le parole, se dette nel modo e col tono sbagliato, potrebbero provocare confusione e nella vostra vita ne avete già un bel po’ da gestire, non ve ne serve altra!

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Cari amici del Toro, quest’oggi andrete a caccia di novità. Avete bisogno di riferimenti stabili, ultimamente la vostra bussola sembra essersi guastata e forse dovreste tornare indietro per trovare quell’equilibrio mancante. Dall’estate alla fine dell’anno le stelle vedono di buon’occhio convivenza e matrimonio.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Cari Gemelli, secondo Paolo Fox questa potrebbe essere la giornata ideale per rivolgersi a un esperto. Se soffrite di problemi di salute, di natura economica o di mal d’amore, forse è il caso di chiedere aiuto. Non vedete la vostra come una debolezza, non si può fare tutto da soli e avere un supporto esterno non può che facilitarvi la vita.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Cari amici del Cancro, Venere finalmente entra nel vostro segno e vi garantisce una ricca dose d’amore. Ultimamente eravate a secco, ma potrete ricaricare le vostre energie perché chi oggi troverà una persona con cui investire il proprio tempo e i propri sentimenti potrebbe tenersela bella stretta per sempre.

L’OROSCOPO DI LUGLIO 2019

Cari amici del Leone, le stelle prevedono belle novità sul fronte sentimentale. Per quei cuori single, l’amore potrebbe affacciarsi al vostro balcone. Sfruttate il vostro fascino letale fino a venerdì.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, giornata positiva per chi in amore ha resistito a qualche turbolenza nello scorso mese. La pressione è stata tanta e non è stato facile avere a che fare con voi durante quest’alta fase di stress. Per fortuna, il weekend servirà a riconciliarvi con il partner.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Cari Bilancia, giornata di test per voi quella di oggi, dovete capire se il vostro rapporto funziona ancora oppure ha bisogno di una rinfrescata. L’importante è mantenere la calma, in una relazione dovete saper essere diplomatici talvolta e non andare subito in escandescenza per poco.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Scorpione, secondo Paolo Fox questa sarà una giornata all’insegna dell’amore. Venere sta transitando nel vostro segno e voi siete reduci da alcuni mesi impegnativi, avete avuto qualche crollo emotivo ma siete tornati in pista più forti di prima.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 3 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, dovrete prestare molta attenzione all’amore in questi giorni. In questa fase, molto delicata, è sconsigliato commettere errori grossolani, cercate di essere il più concentrati possibile e di evitare liti almeno fino al weekend: sabato e domenica saranno giornate importanti per comprendere eventuali dubbi lasciati in sospeso.

Cari Capricorno, secondo Paolo Fox dovrete prestare molta attenzione alla vostra salute fisica in queste giornate di caldo. Quella di oggi non sarà una giornata ideale, siete molto nervosi e agitati, una frustrazione che incide anche sulla vita di coppia.

L’OROSCOPO DEL 2019

Cari Acquario, questa sarà una giornata importante per chi ha qualche faccenda in sospeso e ha bisogno del confronto. Aprite la bocca e parlate, vomitate tutte le parole che avete tenuto per voi fino a oggi e che vi hanno fatto male. Dovrete poi accettare le conseguenze della vostra sincerità, il weekend vi farà assaporare un po’ di disagio, ma almeno avrete la coscienza in ordine.

Cari Pesci, quest’oggi le stelle di Paolo Fox vi consigliano di fare le cose con calma. Inutile che vi sobbarcate di tante attività se poi non riuscite a portarne a termine neanche una. Dedicatevi a poche cose, ma buone.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI