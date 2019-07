Oroscopo di oggi 3 luglio | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 3 LUGLIO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di mercoledì 3 luglio 2019. L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi mercoledì 3 luglio 2019

Amici dell’Ariete, oggi è un giorno pericoloso per la vostra lingua tagliente. Attenti a non farvi scappare qualche battuta di troppo, soprattutto davanti ad alcune persone permalose che conoscete bene. Evitate di fare danni, visto che già non ve la passate molto bene a livello psicofisico. Per fortuna, nei prossimi giorni le stelle torneranno a sorridervi.

Amici del Toro, in questo periodo siete proprio alla ricerca di stabilità e sicurezze. Amate circondarvi di persone che vi possano garantire sempre che tutto va bene, altrimenti il vostro carattere ansioso ha la meglio e diventate intrattabili. Il consiglio delle stelle, per oggi, è di guardare a qualcuno che fa parte ormai del vostro passato, ma che vi conosce benissimo e può aiutarvi.

Oroscopo di oggi 3 luglio 2019 | Gemelli

Per i Gemelli non è un momento molto facile. Scelte importanti e divisive, persone che vi vogliono bene ma che non appoggiano le vostre decisioni e quell’insolita sensazione di fallimento che non vi abbandona in nessun periodo della vostra giornata. Per fortuna, già da venerdì arriveranno per voi buone notizie in amore. Resistete.

Il Cancro oggi avrà di che sorridere, soprattutto se non è impegnato in una storia d’amore. Questo mercoledì infatti per voi sarà la giornata degli incontri galanti. Conoscerete nuove persone e, perché no, con una di queste potreste anche pensare di iniziare a costruire qualcosa di più serio. Occhio, però, a non essere precipitosi.

Amici del Leone, anche per voi l’oroscopo di oggi porta sorrisi e buone notizie. Siete in un periodo molto positivo e oggi al vostro buon umore si aggiungerà anche la felicità in amore. Se siete in coppia, infatti, vivrete momenti di vero eros. Se siete single, una persona speciale finirà per cedere alle vostre lusinghe…

Oroscopo di oggi 3 luglio 2019 | Vergine

Anche per voi della Vergine è un periodo tutto sommato buono. Dopo un mese di giugno carico di tensioni con il vostro partner, in questi primi giorni di luglio vi state godendo la ritrovata serenità. Per adesso pensate poco al lavoro, ma è comprensibile.

Oggi vi interrogherete molto sulla natura della vostra storia d’amore. Vale la pena portarla avanti o è una relazione finita che state soltanto trascinando avanti stancamente? Prima di prendere qualsiasi decisione, però, consultatevi con gli amici di sempre. Nessuno vi conosce meglio di loro.

Venere entra nel vostro segno e vi dona una giornata molto positiva, soprattutto in amore. Sono state settimane difficili, anche perché il partner ha dovuto prendere una decisione importante e sofferta. Ma adesso che è stata presa, vi godete al meglio il tempo assieme. Senza pensare al domani.

Oroscopo di oggi 3 luglio 2019 | Sagittario

Anche per voi del Sagittario oggi la parola d’ordine è solo una: amore. Non pensate ad altro, al punto da trascurare un po’ lavoro e famiglia. Ma sentite di avere qualcosa da farvi perdonare e non avete alcuna intenzione di farvi scappare l’occasione di ricomporre una frattura che vi ha fatto soffrire molto ultimamente.

Amici del Capricorno, il caldo vi taglia le energie e iniziate davvero a risentirne. Le ferie sono ancora lontane, il lavoro si fa sempre più duro e voi vi sentite a corto di fiato. Che fare? Le stelle vi suggeriscono di resistere, nonostante il vostro nervosismo. Arriveranno tempi migliori.

Per l’Acquario la giornata di mercoledì 3 giugno si preannuncia ottima per il dialogo con alcune persone importanti che però hanno deluso le vostre aspettative. Avete lasciato correre per troppo tempo, ma adesso i nodi devono venire al pettine: siate convinti, ma non duri. Vedrete che riuscirete a risolvere tutto a vostro favore.

Nell’ultimo periodo avete lavorato tantissimo e adesso la stanchezza – e anche il vostro corpo – inizia a presentarvi il conto. Le stelle vi consigliano di staccare un po’ la spina e pensare a voi stessi: organizzate una bella cenetta con gli amici o con il partner. E non pensate troppo ai problemi quotidiani.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.