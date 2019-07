Oroscopo di domani | 4 luglio 2019 | TPI | Giorno | Previsioni | Astrologia | Segni zodiacali

OROSCOPO DI DOMANI 4 LUGLIO 2019 – Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 4 luglio 2019:

L’OROSCOPO DI DOMANI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

Oroscopo di domani 4 luglio 2019 | Cosa dicono gli astri

Amici dell’Ariete, nella giornata di domani sentirete un forte senso di colpa. Potreste aver avuto recentemente una violenta discussione con una persona cara: impegnatevi se vi volete riappacificare.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Questa Luna in Cancro vi spinge ad essere particolarmente romantici ed espansivi con una persona a cui tenete e che vi piace. Finora infatti vi siete frenati, ora è il momento di lasciare spazio ai sentimenti.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX PER L’ESTATE

Oroscopo di domani 4 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo di domani vi invita a seguire maggiormente le vostre emozioni. Finora siete stati troppo razionali, ma in realtà questo atteggiamento non ha pagato. Ora cambiate grazie a Venere che entra in Cancro.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Avete la Luna nel vostro segno: cosa chiedere di più? È il caso di cambiare radicalmente alcune vecchie abitudini che in realtà vi fanno solo del male e bloccano la vostra ascesa lavorativa e i rapporti con le persone che vi vogliono bene.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Amici del Leone, avete dei progetti a cui tenete particolarmente? Portateli avanti senza remore. D’altronde per voi inizia un periodo d’oro, che vi vede assoluti protagonisti nel corso di questa estate. Nel lavoro però fidatevi di più degli altri e imparate a delegare.

Oroscopo di domani 4 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, nei rapporti familiari mettete dei paletti utili per capire fin dove le persone a cui tenete maggiormente possono spingersi. Se alcune cose non vi soddisfano più, è il momento di rinunciare a determinate persone e guardare avanti.

L’oroscopo di domani vi vede un po’ a disagio, soprattutto a livello lavorativo, per alcuni rapporti non proprio idilliaci con i colleghi di lavoro. Dovete avere pazienza e fare buon viso a cattivo gioco, soprattutto se si tratta di superiori.

Amici dello Scorpione, nella giornata di domani siete un po’ nostalgici, perché vorreste ancora l’affetto di una persona che ha rappresentato tanto nel vostro passato ma che non c’è più. Venere in Cancro vi darà la giusta ispirazione.

Oroscopo di domani 4 luglio 2019 | Sagittario

La Luna in Cancro vi spinge a strafare: avete voglia di spaccare il mondo ed energie al massimo per realizzare i vostri obiettivi. Cercate però di non volare troppo in alto per poi non ricevere cocenti delusioni. Occhio alla salute.

Cari Capricorno, siete troppo presi dalle vostre idee e dalle convinzioni che avete e alle quali non sapete rinunciare. Mostratevi invece più disponibili al dialogo e ad ascoltare le opinioni degli altri.

L’opposizione di Marte potrebbe rendervi nella giornata di domani 4 luglio 2019 un tantino stressati e sottotono, in particolare per quanto riguarda la vita lavorativa. Dimostrate le vostre qualità senza per forza voler strafare.

Amici dei Pesci, una giornata davvero positiva dal punto di vista dei sentimenti, grazie a Venere in Cancro. Approfittatene per chiarire eventuali malintesi e rafforzare una storia nata da poco e che potrebbe rivelarsi vincente.

L’OROSCOPO DEL 2019

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

LE AFFINITÀ DI TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Oroscopo di domani 4 luglio | Come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE