Oroscopo Branko 3 luglio 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 3 LUGLIO 2019 – Immancabile Branko che legge le stelle per noi anche in questa calda domenica di fine giugno, come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come Il Messaggero.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 3 luglio 2019.

Amici dell’Ariete, la Luna nuova in Cancro vi rende particolarmente riflessivi, soprattutto nei rapporti familiari e con le persone che vi stanno attorno ogni giorno.

Cambiamenti in amore con Venere che transita nel vostro segno e vi rende un po’ gelosi. Positivo Marte che vi rende molto passionali.

Cari Toro, il Cancro vi influenza positivamente nei rapporti familiari, ma anche in possibili viaggi per rilassarvi e staccare. La Luna influenza positivamente gli affari.

Avete superato un periodo pieno di stress e ansia. Recuperate la serenità perduta.

Oroscopo Branko 3 luglio 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, si conferma secondo l’oroscopo di Branko un periodo davvero positivo un po’ in tutti i campi per il vostro segno. Le stelle preannunciano successi.

Bene gli affari e i nuovi progetti. Chi ha intenzione di rivoluzionare la propria vita può farlo, grazie all’influsso della vita.

L’oroscopo di Branko del giorno vi invita a sfruttare questa giornata per rilassarvi, approfittate della giornata calda per fare magari una bella passeggiata al mare.

Attenti perché avete Saturno contro. In compenso avete Venere dalla vostra parte che può portare a ritrovare un vecchio amore.

Amici del Leone, sapete di essere uno dei segni più fortunati di tutto il 2019. Saturno domina secondo l’oroscopo di oggi il lavoro. Giove influenza l’amore e la fortuna.

Positivi anche Mercurio e Marte nel segno. Insomma un quadro astrale invidiabile. Approfittatene. Al top la famiglia.

Oroscopo Branko 3 luglio 2019 | Vergine

Amici della Vergine, finalmente avete anche voi l’influsso positivo di Venere. Avete gran voglia di novità soprattutto in campo sentimentale.

Impegnatevi di più se volete cambiare la vostra vita. La Luna nuova favorisce importanti novità e ripartenze.

Cari Bilancia, la Luna vi influenza soprattutto per quanto riguarda i rapporti familiari. In generale sono tanti gli eventi positivi soprattutto per i giovani.

Momento propizio per chi vuole impegnarsi in amore e fare il grande passo del matrimonio.

L’influenza negativa di Marte vi rende particolarmente agitati in campo professionale o nella vita privata. Ogni suo leggero cambiamento può provocarvi scossoni nella vostra vita.

Per i single sono favorite nuove conquiste, grazie a Venere e al transito rafforzato da Sole-Nettuno.

Oroscopo Branko 3 luglio 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, non avete più l’opposizione di Venere, che entra in Cancro. Da qui a fine mese le cose andranno meglio, perché non avrete pianeti veloci contro.

La Luna nuova favorisce grandi cambiamenti per quanto riguarda il lavoro, la professione e le finanze. Tanta passione.

Anche oggi 3 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata all’insegna del nervosismo per il vostro segno.

Saturno contro influenza negativamente il matrimonio e i rapporti di lunga durata. Possibili fastidi anche nei rapporti di lavoro, negli affari e nelle questioni pratiche. Dedicatevi agli affetti familiari.

Cambia grazie all’influsso delle stelle il vostro stile di vita e il vostro umore. Mercurio e Marte in opposizione vi invitano a non accumulare troppi impegni.

Fate una selezione delle cose veramente importanti. Discussioni in amore con il partner: siete troppo passionali e possessivi, ma Venere è dalla vostra parte.

Cari Pesci, Venere fino a fine luglio vi porta novità positive in tutti i campi. Approfittatene. La Luna nuova vi regala un periodo eccezionale per affari e famiglia.

Per chi è single e vuole fare conquiste, date sfogo al vostro charme e alla sensualità che troppo spesso tenete nascoste.

