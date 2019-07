Michelle Hunzicker è “offesa” con Aurora: “Sei incinta come me e non mi dici nulla?”

Michelle Hunziker alla figlia Aurora: “Auri, sei incinta e non mi dici nulla?”

Michelle Hunzicker si rivolge alla figlia Aurora in una storia su Instagram pubblicata oggi, mercoledì 3 luglio. “Aurora, devo dirti che sono veramente molto molto offesa con te” esordisce la conduttrice svizzera di Striscia la Notizia.

“Perché tu, che normalmente mi dici tutto, non mi avevi detto di essere incinta insieme a me!”, continua Michelle Hunziker in un crescendo di suspense.

In realtà, come si comprende poco dopo, si tratta di un banale scherzo fra Aurora e mamma Michelle (che, si sa, amano giocare insieme e ironizzare sui falsi rumors che vengono divulgati su di loro).

Questa volta è stata la rivista Diva e Donna a suscitare l’ilarità (e forse anche il fastidio) della moglie di Tommaso Trussardi. In prima pagina si legge infatti: “Nell’estate più calda con Tomaso, Michelle Hunziker realizza il suo sogno? Aurora e io tutte e due in dolce attesa”

Michelle Hunziker, Aurora Ramazzotti incinta | La smentita

Michelle Hunziker smentisce il gossip con la solita ironia: “Aury, sei incinta insieme a me e devo venirlo a sapere dai giornali?”, scherza la presentatrice televisiva.

E poi, immancabile, l’apprezzamento al fisico statuario del suo amato Tomaso: “A parte che Tommy qua è venuto veramente bene, sembra un cubano abbronzato”.

Non è la prima volta che circolano voci di una gravidanza di Aurora Ramazzotti, sempre successivamente smentite. L’ultimo gossip consistente era stato divulgato a inizio maggio da Adesso, che aveva parlato di un “pancino” sospetto della figlia di Eros.

I tantissimi fan della 22enne si erano così lasciati prendere dall’immaginazione e in molti erano cascati nel tranello. Salvo poi la smentita categorica della diretta interessata.

Aurora Ramazzotti è felicemente fidanzata con Goffredo Cerza. I due sono uniti da due anni e i loro scatti mozzafiato sui social fanno sognare centinaia di utenti ogni giorno. Aurora e Goffredo sembrano più innamorati che mai, come dimostrano le loro ultime foto in cui si posano in spiaggia languidamente abbracciati.

Innamorati: sì. Per il momento, però, matrimoni e gravidanze non sembrano all’ordine del giorno.