MANIFEST STREAMING – Questa sera, mercoledì 3 luglio 2019, va in onda una nuova serie televisiva su Canale 5. Manifest è una serie americana dal taglio thriller-mistery ideata da Jeff Rake.

La storia s’ispira a un fatto realmente accaduto: era l’8 marzo 2014 e un volo scompariva misteriosamente ancor prima di arrivare a Pechino. Vane sono state le ricerche, perché nessuno ha potuto dichiarare che fine avesse fatto il volo e i suoi passeggeri.

Tutto quello che c’è da sapere su Manifest

Uno spunto che ha dato vita a Manifest, la serie televisiva che con la sua prima stagione è arrivata anche in chiaro sui nostri canali. Al termine del volo 828 della Montego Air, i passeggeri sono convinti di tornare alle proprie vite ma non è così. Mentre per loro sono trascorse soltanto un paio d’ore, per il resto del mondo sono trascorsi cinque anni. Il volo era dato per disperso e il loro ritorno ha colto tutti di sorpresa. Riadattarsi alla routine non sarà così facile per chi li ha creduti morti per cinque anni.

Ma dove vedere Manifest? In tv o in streaming?

Manifest streaming | Dove vedere in tv

Manifest va in onda in prima serata su Canale 5 a partire da mercoledì 3 luglio. Il cane ammiraglio della Mediaset vi aspetta al tasto 5 del telecomando del digitale terrestre, oppure al tasto 505 per la versione HD e al tasto 105 per la pay-tv di Sky.

La trama al completo di Manifest

Manifest streaming | Dove vedere in diretta

Chi invece questa sera non è a casa, ma vorrebbe seguire Manifest in diretta streaming può farlo tramite MediasetPlay. Tutto quello di cui avete bisogno è un pc, smartphone o tablet e accedere alla piattaforma streaming, registrarvi tramite email o Facebook (oppure fare login) e selezionare il contenuto di vostro interesse.

Il cast al completo di Manifest

Chi invece questa sera ha da fare e non può seguire la diretta streaming di Manifest, potrà recuperare gli episodi anche in un secondo momento grazie alla funzione on demand.