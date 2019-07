Manifest cast | Attori e personaggi | Protagonisti | Famiglia Stone

MANIFEST CAST – Arriva una nuova serie televisiva su Canale 5: si tratta di Manifest, il thriller ideato da Jeff Rake ispirato a una storia vera.

Vera perché l’8 marzo 2014 il volo Malaysia Airlines 370 partito da Kuala Lumpur in Malesia non è mai arrivato all’aeroporto di Pechino. In lungo e in largo le ricerche non hanno prodotto nulla, tutt’oggi non sappiamo cos’è successo a quel volo né tantomeno che fine abbiano fatto i suoi passeggeri.

Tutto quello che c’è da sapere su Manifest

Ed è da questa tragedia che trae spunto la trama di Manifest. I passeggeri del volo 828 della Montego Air arriva a New York dopo qualche turbolenza. I passeggeri e l’equipaggio apprendono, una volta atterrati, che quelle ore passate in cielo per il resto del mondo hanno avuto il peso di cinque anni. Niente è più come prima e i passeggeri dovranno riadattarsi alla loro nuova routine, tra dinamiche famigliari e sentimentali diverse.

Chi vediamo nel cast di Manifest?

Manifest cast | Attori e personaggi

Tra i protagonisti di Manifest abbiamo Ben Stone, un padre modello e analista dei servizi segreti. Ben ha un figlio, Cal, anch’egli a bordo del misterioso volo e malato di leucemia terminale. Insieme ai due, c’era anche la sorella di Ben, Michaela.

A interpretare Ben è Josh Dallas, conosciuto come il Principe Azzurro della serie televisiva C’era una volta (Once upon a time in lingua originale). Cal, il piccolo, è interpretato da Jack Messina.

Michaela, invece, è interpretata da Melissa Roxburgh, conosciuta per aver recitato in Diario di una schiappa, The Tomorrow People, Supernatural e Travelers.

Nel cast di Manifest poi abbiamo Grace Stone, la moglie di Ben, interpretata da Athena Karkanis; il detective Jared Vasquez interpretato da J.R. Ramizer (conosciuto per Arrow, Jessica Jones e Rosewood).

La trama al completo di Manifest

Ancora, abbiamo Saanvi Bahl interpretata da Parveen Kaur e Olive Stone interpretata da Luna Blaise.

Manifest va in onda su Canale 5 da mercoledì 3 luglio 2019.

Dove vedere in tv e streaming Manifest