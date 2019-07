MANIFEST ANTICIPAZIONI PRIMA PUNTATA – Mercoledì 3 luglio 2019 va in onda la prima puntata di Manifest, una serie televisiva americana ispirata a una storia vera.

Manifest, di genere thriller, ripercorre la vicenda di un volo che scompare misteriosamente per cinque anni e, al suo ritorno, nessun passeggero è consapevole del tempo trascorso.

Ideata da Jeff Rake, Manifest può contare attualmente su una prima stagione già andata in onda e una seconda stagione da girare.

Questa sera, mercoledì 3 luglio 2019, Canale 5 manderà in onda tre episodi intitolati: È solo l’inizio, Il rientro e Turbolenza. Vediamo insieme le anticipazioni.

Manifest anticipazioni | Prima puntata | È solo l’inizio

Manifest parte con il primo episodio intitolato simbolicamente “È solo l’inizio” perché è da qui che parte tutto. I passeggeri a bordo del volo 828 della Montego Air sono diretti a New York. Il loro viaggio è sorpreso da qualche forte turbolenza ma, nonostante il disagio, riescono ad arrivare in aeroporto sani e salvi. Una volta atterrati, però, scoprono che il mondo li dava per dispersi da ben cinque anni. Dopo essere stati interrogati dalla polizia, i passeggeri e l’equipaggio tornano alle loro vite con la differenza che adesso è tutto cambiato.

Mentre i propri cari devono accettare la novità, i passeggeri iniziano ad avvertire alcune voci nella testa che portano a galla importanti rivelazioni. Voci che ben presto li conducono sulla pista dov’è atterrato l’aereo e che poi esplode proprio davanti ai loro occhi.

Manifest anticipazioni | Prima puntata | Il rientro

Il secondo episodio, Il rientro, vede i passeggeri del volo misterioso dentro il mirino della Sicurezza Nazionale. Hanno il divieto di parlare con la stampa di quanto accaduto, poiché non c’è alcuna chiarezza a riguardo.

In ogni caso i passeggeri hanno altri problemi a cui pensare: in molti hanno trovato la situazione completamente stravolta, c’è chi ha perso i genitori, chi ha un figlio in galera, chi ha appreso che il fidanzato ha sposato la propria migliore amica. Eppure c’è qualcuno che non vuole seguire le regole imposte dalla Sicurezza Nazionale.

Kelly si fa avanti e parla con i giornali, ma poco dopo la donna morirà

Manifest anticipazioni | Prima puntata | Turbolenza

Kelly è stata uccisa. La sua morte scombussola gli altri passeggeri, ma Ben e Michaela sono convinti che l’omicidio sia legato al fatto che la donna abbia deciso di parlare con i media. La governante di Kelly, Christine, invece confesserà di averla uccisa di suo pugno. La Sicurezza Nazionale prenderà in custodia il corpo della ragazza uccisa.

Manifest vi aspetta con il primo appuntamento questa sera, mercoledì 3 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.

