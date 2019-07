Libia | Migranti morti | Raid contro centro di detenzione

LIBIA MIGRANTI – Non c’è pace in Libia. Almeno 44 persone sono morte in un raid aereo che ha colpito un centro di detenzione per migranti illegali, a Tajoura, vicino Tripoli. Ne hanno dato notizia fonti di soccorso libiche. Un comunicato pubblicato sulla pagina Facebook del ministero dell’Interno libico ha poi precisato che nella sezione del “centro di accoglienza” colpito si trovavano almeno 120 migranti.

Il centro di Tajoura, nel complesso, ospita un totale di 610 migranti. Nella nota è stato precisato che “il bombardamento ha fatto almeno 44 morti”. E il numero dei “feriti fra i migranti illegali” viene indicato in 130.

Libia | Migranti illegali | Raid contro centro di detenzione vicino Tripoli

Il ministero della Salute del governo sostenuto dall’Onu inizialmente aveva indicato il ferimento di almeno 80 migranti. Il governo appoggiato dagli Stati Uniti accusa il sedicente Esercito nazionale libico guidato dal comandante Khalifa Haftar per il raid aereo. La Libia è divisa tra due governi in guerra e le forze di Haftar controllano gran parte dell’Est e del Sud del Paese.

Nei giorni scorsi l’Esercito nazionale libico ha annunciato il lancio di raid aerei “intensi” su Tripoli, chiedendo ai residenti della capitale della Libia di allontanarsi dai campi delle “milizie”.

Libia | Migranti morti dopo raid | Il ministero chiede un’inchiesta internazionale

Il ministero dell’Interno libico sul raid che ha fatto 44 morti ha fatto sapere che il dicastero “chiederà alla comunità internazionale e all’Unione africana di avviare un’inchiesta a proposito di questi crimini perpetrati dalle milizie di Haftar”. Nella nota, pubblicata sulla pagina Facebook del ministero, si sostiene che “il centro di accoglienza di migranti illegali di Tajoura è stato bombardato mercoledì dalle forze aeree del criminale di guerra Khalifa Haftar.

La situazione il Libia è precipitata il 3 aprile scorso, quando l’Esercito nazionale libico guidato da Haftar ha lanciato il suo attacco contro il Governo di accordo nazionale guidato da Fayez al Serraj. Ad aprile ha lanciato un’offensiva contro Tripoli, sede del Governo di accordo nazionale (GNA) riconosciuto dalle Nazioni Unite.

Medici Senza Frontiere a giugno ha denunciato che in 9 mesi almeno 22 persone sono morte per malattie, probabilmente tubercolosi, nei centri di detenzione di Zintan e Gharyan, situati nel Gebel Nefusa, regione montagnosa a sud di Tripoli.

I migranti sopravvissuti al bombardamento nel centro di Tajoura a Tripoli, situato una ventina di chilometri in linea d’aria da piazza dei Martiri, come riferito dal ministero dell’Interno libico, “sono stati condotti in posti sicuri”. “Gli altri dipartimenti” che compongono il centro “sono stati messi in sicurezza”, è stato riferito.