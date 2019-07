Giudice arrestato Napoli | Corruzione | Camorra

GIUDICE ARRESTATO NAPOLI CORRUZIONE CAMORRA – Oggi un giudice del tribunale di Napoli e altre quattro persone sono stati arrestati dalla Polizia nell’ambito di un’indagine coordinata dalla procura di Roma dalla quale emergono contatti tra gli indagati e appartenenti alla camorra.

I cinque sono indagati, a vario titolo, per corruzione nell’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio e in atti giudiziari, traffico di influenze illecite, millantato credito, tentata estorsione e favoreggiamento personale. Gli agenti della squadra mobile di Roma hanno eseguito anche una serie di perquisizioni a carico degli indagati.

