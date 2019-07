GILLETTE PADEL VIP CUP – Dal 1 luglio il centro di Sabaudia si trasforma in un campo di Padel a cielo aperto: nella Piazza del Comune si possono prendere lezioni gratuite di Padel e assistere a prove dimostrative, nell’attesa del gran finale della Gillette Padel Vip Cup tra giocatori amatoriali e VIP, dove tutti potranno ammirare le imprese di campioni e celebrità come: Francesco Totti, Giovanni Malagò, Bobo Vieri, Roberto Mancini, Antonio Cabrini, Ciro Ferrara, Eleonora Daniele, Luca Marchegiani, Monica Bertini, Vincent Candelà, Giuliano Giannichedda, Andrea Perroni, Jimmy Ghione, Igli Tare, Flaminia Bolzan, Francesca Cantini, Ivan Zazzaroni e Pier Luigi Pardo.

Il torneo stellato che quest’anno vede scendere in campo per la prima volta anche le donne, ha la sua Madrina: Rossella Brescia, in veste di Ambassador AIL, per sostenere la campagna di raccolta fondi Progetto di Assistenza domiciliare ai pazienti ematologici DONA 1 KM: “ Sono davvero felice di essere madrina di questa competizione, sono queste le occasioni dove la solidarietà si esprime spontaneamente, una iniziativa così divertente e Insolita genera una forte sinergia tra protagonisti e pubblico, che si ritrovano a condividere con entusiasmo e autenticità gli stessi valori, soprattutto se con finalità solidali come il progetto DONA 1 KM promossa dal Gillette Padel VIP Cup, che sta ricevendo tante donazioni”.

Gillette Padel Vip Cup | Il programma

Il 4 luglio le 15 coppie finaliste, 9 maschili e 6 femminili, si affronteranno nel master conclusivo per andare in finale contro i VIP.

Il 5 luglio i VIP scendono in campo dalle ore 16.30 per la semifinale; alle ore 20.00 Rossella Brescia, Madrina della Gillette Padel Vip Cup e Ambassador AIL, terrà un discorso sul valore di questa coinvolgente kermesse sportiva, che grazie all’impegno dei giocatori e la partecipazione del pubblico ha reso possibile una grande missione di solidarietà. Clou dell’evento: la grande sfida serale con Francesco Totti, cui seguirà un party sotto le stelle all’esclusivo “Beach Club Lamante” dell’Oasi di Kufra di Sabaudia, con un parterre di celebrities, giornalisti e ospiti di spicco e la presenza di un DJ speciale – BOBO DJ alias Bobo Vieri – Testimonial per Gillette con la popolarissima campagna “Shave Like a Bomber”.

Sabato 6 luglio, sempre a partire dalle ore 16.30, doppio appuntamento per decretare la coppia vincitrice assoluta della Gillette Padel Vip Cup 2019: i vincitori della finale scenderanno infatti in campo ancora una volta per sfidare Francesco Totti, affiancato da un nome VIP ancora tenuto segreto… chissà se con un colpo di scena vedremo sul podio dei comuni Padel Lovers! Ma chi vorrebbe davvero vedere sconfitto il Capitano più amato d’Italia?

Gillette Padel Vip Cup | L’impegno del partner

Da sempre in prima fila a supporto dello sport e degli sportivi di ogni categoria, Gillette, dopo il successo della prima edizione, anche quest’anno sarà main partner della PADEL VIP CUP.

L’evento è volto ad avvicinare il grande pubblico ad una disciplina sportiva che, dopo aver raggiunto in breve tempo grande successo in diverse nazioni del mondo, si sta ora affermando e diffondendo rapidamente anche in Italia.

Gillette conferma così l’appassionato sostegno ai valori legati allo sport come la dedizione, la precisione, la resilienza e la continua voglia di migliorarsi. Valori che il brand promuove per l’uomo di oggi nella vita di tutti i giorni, in ogni campo.

Gillette, il maggiore brand a livello globale in ambito di rasatura e grooming, sviluppa da più di 110 anni prodotti di precisione e dalle performance senza precedenti – migliorando la vita di oltre 750 milioni di uomini in tutto il mondo.