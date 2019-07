Uscita da poco dal lungo calvario dovuto al tumore cerebrale del figlio, la showgirl di Latina Elena Santarelli sembra finalmente avere ritrovato la serenità. Il piccolo Giacomo ora sta bene, le cure hanno avuto l’esito sperato. Ospite di Paola Perego a Non Disturbare su Rai 1, martedì 2 luglio l’ex modella ha confidato: “Spesso quando lo guardo mi vengono in mente tante cose, bisogna metabolizzare anche perché la ripresa alla vita normale è molto lenta. Ci vuole del tempo”. Il figlio di Elena Santarelli è guarito: di cosa soffriva il piccolo Giacomo

Elena Santarelli ha parlato anche dei momenti più difficili della malattia di Giacomo. Momenti che lei ha sempre affrontato con coraggio. In particolare, racconta il giorno in cui ha chiesto alla dottoressa che si occupava del bambino di vedere il tumore.

“Ho visto il tumore che Giacomo aveva, l’ho visto in fotografia. Quando l’ho chiesto all’oncologa mi ha detto: ‘ma sei pazza?!’. Io ho detto si, perché mi manca un pezzo di questo puzzle, ho tutti i personaggi e mi manca il mostro cattivo”.

E aggiunge: “Me lo immaginavo diversamente, era orrendo! Però una volta che l’ho visto mi sono data pace”.

Durante l’intervista Elena Santarelli ha anche parlato delle attuali condizioni del bambino, mostrandosi positiva ma cauta.

Elena Santarelli “super mamma” contro il tumore del figlio Giacomo

“I dottori hanno detto che sei in follow up, però per i prossimi cinque anni e per altri anni seguiranno dei controlli in cui si spesa che non si ripresenti più quella cosa lì”.