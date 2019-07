Champions League Mediaset | Accordo | Sky | Canale 5 | Chiaro | Rai | Palinsesti

CHAMPIONS LEAGUE 2019 2021 MEDIASET – La Champions League torna sulle reti Mediaset, e in particolare su Canale 5. Ad annunciarlo è stato l’amministratore delegato del Biscione Pier Silvio Berlusconi durante la presentazione dei palinsesti dell’autunno 2019.

In particolare sulle reti Mediaset verrà trasmessa la miglior partita del mercoledì, “sperando che Juventus e Napoli vadano avanti nel loro cammino europeo sino alla fine”, ha aggiunto Berlusconi. Per Canale 5 si tratta di un’importante acquisizione, dopo che nel corso di questa stagione la Champions era andata in chiaro su Rai 1.

“L’accordo è stato raggiunto con Sky, che ne detiene i diritti per tre anni. Ne è passato uno, quindi riguarda le prossime due stagioni. La partita verrà decisa da noi, ed ovviamente l’augurio è che siano tutte gare delle squadre italiane. Abbiamo fatto una negoziazione con Sky, ed è chiaro che è giusto pagare in caso di grandi eventi sportivi se non perdi denaro e generi un margine economico. Siamo fiduciosi che andrà così, anche se le cifre dell’accordo, rispetto a quelle circolate sui giornali (una cinquantina di milioni, ndr) sono notevolmente più basse”, ha aggiunto Berlusconi.

Il grande calcio internazionale torna dunque protagonista, dopo solo un anno, sulle reti Mediaset. Inoltre è confermato l’approfondimento di Tiki Taka, il programma condotto da Pierluigi Pardo.

Il talk sportivo torna su Italia 1 in seconda serata dopo che lo scorso anno era andato in onda, con scarsi risultati, su Canale 5. Dovrebbe essere confermata la presenza in studio di Wanda nara, la compagna di Icardi.

Tral e altre novità annunciate nella presentazione dei palinsesti, il grande ritorno di Giochi senza Frontiere, trasmissione storica della Rai, che si chiamerà Eurogames con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin.

Su Italia 1 nuova attesa edizione de La Pupa e il secchione, che in passato ha lanciato personaggi televisivi come Francesca Cipriani. A condurre la nuova edizione sarà Paolo Ruffini.