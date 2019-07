Il calciomercato è iniziato. Le squadre di Serie A sono pronte a rinforzare le proprie rose. Chi farà il colpo migliore? Di seguito tutte le ultime notizie di calciomercato di oggi, mercoledì 3 luglio 2019, in tempo reale:

IL TABELLONE DEL CALCIOMERCATO ESTIVO 2019

GLI AFFARI E LE TRATTATIVE DI IERI, 2 LUGLIO

Atalanta: confermato il prestito di Pasalic

L’Atalanta ha ufficializzato la conferma del prestito dal Chelsea del centrocampista Mario Pasalic.

Calciomercato Inter, Barella vuole i nerazzurri: pronto nuovo incontro col Cagliari

Inter sempre avanti per Barella: ieri l’agente del centrocampista, Alessandro Beltrami, è stato nella sede nerazzurra. Non ci sono stati nuovi contatti col Cagliari, ma la trattativa riprenderà nei prossimi giorni.

Genoa, visite mediche per Barreca

Visite mediche appena cominciate per il terzino sinistro in arrivo dal Monaco con la formula del prestito annuale con diritto di riscatto

Calciomercato Roma: Veretout, Mancini e due del Betis

Nelle prossime ore la Roma ha previsto un incontro con la Fiorentina per Veretout (seguito anche dal Milan che ieri ha incontrato la società viola), in settimana con l’Atalanta per provare a chiudere Mancini. Proseguono poi i contatti col Betis per il portiere Pau Lopez e il difensore Bartra.