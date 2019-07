🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 2 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | The resident | Inghilterra-Stati Uniti | Storie maledette | Rosy Abate | Transformers 3

ASCOLTI TV 2 LUGLIO 2019 -MARTEDÌ – Nuovo giorno, nuova battaglia per gli ascolti tv. Ieri, martedì 2 luglio 2019, è stata un’altra serata ricca per quanto riguarda lo scontro tra i programmi tv della serata. Su Rai 1 sono andati in onda i nuovi episodi della prima stagione della serie tv The Resident, Rai 2 proponeva la semifinale del Mondiale femminile di calcio tra Inghilterra e Stati Uniti.

Gli amanti di Storie maledette hanno potuto seguire un nuovo appuntamento con la cronaca nera analizzata da Franca Leosini. Su Canale 5 invece le repliche della prima stagione di Rosy Abate. Infine su Italia 1 il film Transformers 3. Ecco dunque i dati degli ascolti tv di ieri.

Ascolti tv | 2 luglio 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

A vincere la battaglia degli ascolti di ieri è Rai 1 con i nuovi episodi della fiction The Resident che hanno intrattenuto 2.281.000 spettatori pari al 13,4% di share. Su Canale 5 le repliche di Rosy Abate – La Serie hanno raccolto davanti al video 1.856.000 persone pari al 10,1%.

Su Rai 2 la semifinale del Campionato Mondiale di calcio femminile tra Inghilterra-Stati Uniti ha interessato 1.720.000 spettatori pari all’8,9% di share.

Su Italia 1 il film Transformers 3 ha divertito 983.000 spettatori (6,2%). Su Rai 3 Storie Maledette con Franco Leosini ha totalizzato 1.176.000 spettatori pari ad uno share del 6,1%.

Su Rete 4 l’appuntamento di divulgazione scientifica Freedom – Oltre il Confine realizza un ascolto medio di 1.072.000 spettatori con il 6,3% di share. Su La 7 l’approfondimento di In Onda ha totalizzato 1.060.000 spettatori con uno share del 5,9%. Su TV8 il classico film Fantozzi in Paradiso ha segnato il 2,5% con 465.000 spettatori.

Ascolti tv | 2 luglio 2019 | Martedì | Access prime time | Auditel ieri sera

– SE NON VISUALIZZI CORRETTAMENTE I DATI, CLICCA QUI –

Su Rai 1il classico appuntamento estivo con Techetechetè ha divertito 3.274.000 spettatori con il 17,2%. Su Canale 5 le gag di Paperissima Sprint totalizzano una media di 2.790.000 spettatori con uno share del 14,8%.

Italia 1 con la storica serie CSI ha registrato 896.000 spettatori con il 4,8%. Su Rai 3 Vox Populi ha appassionato 864.000 persone pari al 4,9% mentre a seguire la soap Un Posto al Sole registra 1.480.000 (7,8%).

Su Rete 4 l’approfondimento di Stasera Italia ha appassionato 897.000 persone (5%) nella prima parte e 1.185.000 (6,2%) nella seconda, mentre su La7 In Onda ha interessato 1.331.000 spettatori (6,9%). Infine su TV8 4 Ristoranti con Alessandro Borghese ha divertito 504.000 spettatori con il 2,7% di share.