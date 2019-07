L’arbitra che fa impazzire il web ha ricevuto una proposta a sfondo sessuale

In poche ore, il suo video è diventato virale. L’arbitra brasiliana Fernanda Colombo è stata prima protagonista e poi vittima di un siparietto con il calciatore Kitu Diaz svoltosi nel corso della partita del campionato Estrellas de Equador.

Fernada Colombo ha provocato il giocatore avvicinandosi a lui e fingendo di estrarre dal taschino il cartellino giallo, ma in realtà si trattava di un fazzoletto con il quale lei si è asciugata languidamente la fronte.

Arbitra Fernada Colombo | il video che fa impazzire il web

Il video dello scherzo è diventato virale in pochissime ore, facendo letteralmente impazzire il web (particolarmente apprezzato l’aspetto fisico dell’arbitra, decisamente avvenente).

La cosa sarebbe potuta finire lì, se la donna non si fosse vista recapitare una mail inquietante contenente una “proposta sessuale immorale”, probabilmente in conseguenza al video

Il contenuto del messaggio è stato riferito su Instagram dalla stessa Fernanda Colombo (che è anche giornalista).

Le è stato offerto di incontrare clienti fra i 35 e i 50 anni “intelligenti e ben educati” via Whatsapp per una somma pari a 7 mila (la valuta non è stata specificata).

In commento al suo post, Fernanda Colombo ha dichiarato furiosamente di essersi sentita trattata come “spazzatura”.

“Voglio dire al mondo che voglio solo fare ciò che amo, il che significa lavorare con il calcio e il giornalismo. Per favore rispettalo”, ha scritto.

