William furioso al compleanno di Kate: il Principe perde le staffe

William furioso al compleanno di Kate

Mentre le voci della crisi si rincorrono sui tabloid britannici, spunta un aneddoto che non tutti conoscevano su un compleanno di Kate Middleton di qualche anno fa, in cui l’allora fidanzato William ebbe una reazione piuttosto particolare.

Il duca e la duchessa di Cambridge non stanno attraversando un bel periodo. Per lo meno è questo quello che dicono i giornali al di là della Manica. Eppure il loro sembra esser stato, fino a qualche mese fa, un amore perfetto, profondo e intenso.

Un sentimento talmente forte, quello che lega William e Kate, confermato anche da un episodio che risale al 2007. In occasione del 25esimo compleanno di Kate Middleton, il principe reagì malissimo alla presenza dei paparazzi.

William furioso al compleanno di Kate: il 25esimo compleanno di Kate

In quel periodo, infatti, i due non erano ancora ufficialmente fidanzati, ma le voci sulla loro presunta relazioni erano talmente insistenti da far sì che tanti paparazzi si accalcassero sotto casa della 25enne nel giorno del suo compleanno.

Ma non solo, in quel periodo, fotografi e giornalisti di gossip continuavano a pedinare Kate Middleton e questo iniziò a far innervosire sia lei che lui. La reazione del principe fu delle più estreme. William, infatti, si sentì in dovere di intervenire per mettere un punto a questa situazione insostenibile per Kate.

William furioso al compleanno di Kate: la reazione di rabbia

Il principe chiese l’intervento di un portavoce di Corte affinché i paparazzi si allontanassero dalla sua fidanzata. “Il Principe William è molto infelice per le molestie dei fotografi nei confronti della sua ragazza. Pretende più di ogni altra cosa che questa situazione abbia fine”, si leggeva nella nota uscita direttamente dai corridoi di Buckingham Palace.

Ma William decise di fare di più e di andare oltre, intraprendendo delle azioni legali nei confronti dei paparazzi coinvolti. Insomma, una reazione figlia della rabbia e della frustrazione per non poter vivere serenamente l’inizio della storia d’amore con Kate Middleton.

Lady Diana, oggi il suo compleanno: ecco come hanno deciso di ricordarla i figli