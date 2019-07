Ursula von der Leyen pole position p residente Commissione Ue | Nomine Ue

Presidente Commissione Ue | Cresce il supporto per la candidata alla presidenza della Commissione europea Ursula von der Leyen, ministra della Difesa in Germania. “I paesi di Visegrad appoggiano pienamente la sua candidatura”, scrive su Twitter Zoltan Kovacs, portavoce del premier ungherese Viktor Orban.

“I quattro di Visegrad, uniti hanno dimostrato la loro forza e la loro capacità di direzionare l’Ue. Dopo aver sconfitto Weber, i primi ministri del V4 hanno affossato anche Timmermans. Il negoziato va avanti…”, ribadisce in un altro tweet.

Nomine Ue, trovato l’accordo su Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione europea

Kovacs parla a nome dei quattro paesi di Visegrad che a quanto pare avrebbero raggiunto una quadra sul candidato da sostenere.

Il gruppo dei socialisti non sembra averla presa bene e si è dichiarato contrario alla candidatura della ministra tedesca von der Leyen: “Un no molto chiaro, la maggioranza non è pronta a sostenere l’attuale accordo sui top job. Sento messaggi molto forti rivolti al Consiglio sul fatto che l’attuale pacchetto non è accettabile per molti capi delegazione”, cinguetta così su Twitter Tanja Fajon, eurodeputata socialista ed ex vicepresidente dell’Alleanza progressista dei Socialisti e dei Democratici a Strasburgo. Le fa eco anche la socialista francese Sylvie Guillaume che ha subito ritwittato il commento della collega.

L’alleanza dei 4V è riuscita ieri a bloccare la candidatura di Frans Timmermans, nome di punta dei Socialisti e dei Democratici che stamani, in una lettera al presidente uscente Tajani, ha ufficialmente rinunciato alla poltrona dell’Eurocamera.

Timmermans era il candidato favorito dalla cancelliera Angela Merkel e dal presidente francese Macron. Al suo nome era associato anche un altro gruppo di nomine: il così detto “pacchetto Osaka” che includeva Manfred Weber (in quota popolari) come presidente dell’Eurocamera, il belga Charles Michel alla presidenza del Consiglio europeo e il francese François Villeroy alla presidenza della Bce. La sua candidatura non è piaciuta nemmeno al premier Conte e sono undici in totale i paesi che si sono opposti.

Ursula von der Leyen è attualmente ministra della Difesa tedesca ed è ritenuta molto vicina alla cancelliera Angela Merkel. Si è detta pronta ad accettare l’incarico se la scelta ricadesse sul suo nome. A giudicare dalla reazione dei socialisti però potrebbe volerci ancora del tempo prima che l’accordo possa essere raggiunto.

