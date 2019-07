Professione porno-star, apre la prima università dell’hard: ecco cosa si studia

Università del porno | Colombia | Cosa si studia | Porno star

Università del porno – Professione porno-star. Per chi è ancora agli inizi, da oggi è prevista una formazione ad hoc: l’università del porno. Ha aperto in Colombia, a Medellín, e è stata fondata per creare i porno attori del futuro.

L’iniziativa è stata dell’attrice colombiana Amaranta Hank, nome d’arte di Alejandra Omana Ruiz, che ha voluto, insieme al collega Ramón Nomar, mettere in piedi un corso di studi mirato. Una scuola vera e propria che punterà a formare professionisti e a ridurre le storie di sfruttamento e violenze.

Università del porno | Le materie

Ma cosa si studia esattamente? Ci sono i corsi economici: come si produce e si vende un video pornografico e come si riesce a trarne profitto; poi ci sono i corsi di etica, per individuare produttori seri e regolari.

Non mancano gli approfondimenti tecnici per imparare a girare una scena porno perfetta.

Amaranta Hank ha deciso di aprire l’Università “a causa dei tantissimi messaggi che continuo a ricevere da parte di persone annoiate dalla loro routine. Gente che vorrebbe entrare nel settore, sia come attori che con altri ruoli, ma che non sa come fare”.

Università del porno | La carriera

Hank era una giornalista che è diventata attrice pornografica per aver perso una scommessa: aveva deciso che, se la sua squadra di calcio del cuore fosse riuscita ad arrivare nella Prima divisione colombiana, si sarebbe spogliata e avrebbe posato senza vestiti per una rivista.

Anche Sabrina Ferilli fece così per lo scudetto della Roma nel 2001. Ma mentre l’attrice romana è stato un unicum, per la giornalista colombiana è stato invece l’inizio di un’altra carriera, cioè quella dell’attrice hard.

Non sono mancate le critiche, soprattutto da parte dei più conservatori della città. L”università, dicono, è una offesa al buon costume e andrebbe chiusa. Ma per ora va avanti.

Università del porno | La scuola di Rocco Siffredi

Anche il porno attore italiano Rocco Siffredi ha aperto una scuola del porno: la Rocco Siffredi Accademy. Si trova in Ungheria ed è una specie di campus dove gli allievi possono “imparare i segreti del mestiere”.

