TRANSFORMERS 3 STREAMING – Italia 1 in queste settimane estive sta proponendo in prima serata i vari episodi del film Transformers, la celebre saga di fantascienza che rappresenta un adattamento cinematografico dei giocattoli omonimi della Hasbro.

Questa sera, martedì 2 luglio 2019, va in onda su Italia 1 il film Transformers 3, nuovo episodio della saga. La pellicola è diretta da Michael Bay. A scontrarsi sono nuovamente Autobot e Decepticon. Chi avrà la meglio?

Tutto quello che c’è da sapere su Transformers 3

Optimus Prime nel 2010 ritrova a Chernobyl alcuni resti della navicella Arca, che negli anni Sessanta era finita contro la Luna. Come sono finiti a Chernobyl? Con le sue indagini scoprirà che i russi hanno fatto degli esperimenti che hanno causato il disastro nucleare del 1986. I Decepticon intanto sono tornati nuovamente in azione per inserirsi nello spazio tra Stati Uniti e Russia e vendicare così l’ultima sconfitta subita.

A dare una mano ai robot sarà anche stavolta Sam Witwicky (Shia LaBeouf). Questa volta dovranno vedersela con il pericoloso Shockwawe, tiranno di Cybertron.

Ma coma fare per vedere Transformers 3 in diretta tv? E in streaming?

Transformers 3 streaming | Dove vederlo in tv

Il film Transformers 3, pellicola di fantascienza del 2011, è trasmessa stasera su Italia 1 dalle 21.20. Il canale è disponibile al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre e anche al tasto 506 per la versione HD. Se siete abbonati a Sky, potete trovare Italia 1 anche al tasto 106 del vostro decoder.

Transformers 3 streaming | Dove vederlo in streaming

Se non avete la tv oppure oggi non siete a casa ma volete seguirlo in diretta streaming, non c’è nessun problema. Basta avere una connessione a internet, più il supporto di pc, smartphone o tablet. Tutto quello che dovete fare è accedere a MediasetPlay, la piattaforma streaming di Mediaset che vi permette di accedere gratuitamente ai servizi offerti, compresa una ricca selezione di film.

Dove vedere Italia 1 in diretta streaming

Transformers 3 trailer

Ecco il trailer del film Transformers 3, stasera 2 luglio 2019 in prima serata su Italia 1 dalle 21.20.