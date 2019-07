The Resident streaming secondo episodio | Dove vedere in tv | RaiPlay | Rai 1

THE RESIDENT STREAMING SECONDO EPISODIO – Questa sera, 2 luglio 2019, va in onda il secondo episodio di The Resident, il medical drama che animerà l’estate di Rai 1.

La serie è ambientata tra le mura del Chastain Memorial Hospital di Atlanta e racconta di medici a contatto con il cattivo sistema sanitario. Molte delle problematiche affrontate dal dottor Conrad riguardano il dottor Bell, primario di chirurgia che sfrutta il suo potere per insabbiare alcune morti di pazienti dovute al tremore della sua mano.

L’appuntamento di questa sera è il secondo e vede la messa in onda di tre puntate: Crisi d’identità, Errore fatale e Costi quel che costi.

Ma dove vedere The Resident? In tv o in streaming?

The Resident streaming secondo episodio | Dove vedere in tv

The Resident va in onda in chiaro su Rai 1, il canale ammiraglio della Rai che trovate al tasto 1 del telecomando del digitale terrestre. Potete anche seguirlo in HD al tasto 501, oppure al tasto 101 per la pay-tv di Sky.

The Resident streaming secondo episodio | Dove vedere in diretta

Chi invece vuole seguire The Resident in diretta streaming perché non sarà in casa questa sera ma può accedere a pc, tablet e smartphone, sarà felice di sapere che The Resident è disponibile anche in diretta streaming grazie a RaiPlay. La piattaforma messa a disposizione della Rai è gratuita previa registrazione (che può avvenire tramite e-mail e social). Tutto quello che dovete fare è registrarvi e poi selezionare il vostro programma d’interesse.

Chi invece questa sera ha aperitivi a cui presenziare o già altri programmi in calendario, sarà felice di sapere che RaiPlay mette a disposizione la funzione on demand, tramite la quale gli utenti possono recuperare le puntate già andate in onda anche in un secondo momento.

The Resident vi aspetta il 2 luglio 2019 in prima serata, ore 21:25, su Rai 1.

