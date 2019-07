The Resident cast secondo episodio | Attori e personaggi | Protagonista | Matt Czuchry

THE RESIDENT CAST SECONDO EPISODIO – Un nuovo medical drama è arrivato sui nostri piccoli schermi. The Resident è la nuova serie televisiva propinata dalla Rai ai suoi fedelissimi telespettatori dell’estate.

Quello di martedì 2 luglio 2019 è il secondo appuntamento di The Resident, composto da tre puntate: Crisi d’identità, Errore fatale e Costi quel che costi.

Tutto quello che c’è da sapere su The Resident

Di cosa parleranno questi tre episodi? La trama si può riassumere così: l’ospedale va incontro a un taglio di budget, il che comporta una serie di pessime decisioni. La prima è assumere un’infermiera acerba che combina soltanto disastri, la seconda riguarda invece la sala operatoria: un chirurgo deve operare simultaneamente più pazienti. Nella terza puntata di questa sera vedremo anche il padre di Cornad, il protagonista, un uomo con il quale non va esattamente d’accordo e che sembra essere intenzionato a intromettersi nuovamente nella sua vita.

Quali attori e personaggi vedremo nella puntata di questa sera?

The Resident cast secondo episodio | Attori e personaggi

Anche per quest’appuntamento rivedremo Conrad Hawkins, il giovane medico specializzando che ha poca stima del dottor Bell e farà di tutto per stroncare le sue menzogne. Il protagonista è interpretato da Matt Czuchry, conosciuto per aver recitato in Una mamma per amica.

Le anticipazioni della seconda puntata di The Resident

Questa sera vedremo anche l’infermiera Nicolette Nevin, la quale ha avuto un’altalenante storia d’amore con Conrad ed è interpretata da Emily VanCamp, attrice conosciuta per aver recitato in Revenge ed Everwood.

Come personaggi regolari avremo di nuovo il dottor Devon Pravesh interDevpretato da Manish Dayal, Randolph Bell il primario di chirurgia disprezzato da gran parte dell’ospedale, la dottoressa Lane Hunter interpretata da Melina Kanakaredes e Marshal Winthrop, il padre di Conrad interpretato da Glenn Morshower.

La trama del secondo episodio di The Resident

The Resident torna questa sera 2 luglio 2019 con la seconda puntata, in prima serata su Rai 1.

Dove vedere in tv e streaming The Resident