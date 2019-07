The Resident anticipazioni | Secondo episodio | Crisi d’identità | Errore fatale | Costi quel che costi

THE RESIDENT ANTICIPAZIONI – Martedì 2 luglio 2019 va in onda il secondo appuntamento con The Resident, il nuovo medical drama americano piazzato in prima serata su Rai 1.

La serie televisiva, pronta ad animare l’estate del suo fedelissimo pubblico, porta con sé volti ben noti al piccolo schermo: chi non ha riconosciuto nel protagonista il Logan di Una mamma per amica?

Il primo ciclo di tre puntate è andato in onda lo scorso martedì conquistando l’attenzione di parecchi italiani, una nuova serie che ha dovuto confrontarsi con il peso di Rosy Abate su Canale 5.

Cosa aspettarsi da queste tre nuove puntate questa sera? Vediamo insieme le anticipazioni.

The Resident anticipazioni | Secondo episodio | Crisi d’identità

Nella prima puntata in onda martedì 2 luglio, intitolata “Crisi d’identità”, vediamo l’ospedale nuovamente in crisi, si continua a parlare del taglio dei finanziamenti, una decisione che non mette nessuno di buon umore.

Al Pronto Soccorso arriva un’infermiera inesperta la cui sbadataggine costa a Conrad una figuraccia: il medico specializzando infatti comunica il decesso di un paziente alla famiglia sbagliata, perché l’infermiera ha fatto confusione.

Nic è in difficoltà, sta cercando il registro di un paziente curato da Lane e non lo trova, mentre Devon prende a cuore un anziano in cura nell’ospedale. Mina invece viene nuovamente segregata alla panchina, nessun intervento per lei.

The Resident anticipazioni | Secondo episodio | Errore fatale

Nella seconda puntata in onda questa sera, Errore fatale, il reparto di chirurgia deve affrontare tre operazioni contemporaneamente. Nic decide di affidarne una a Jude, facendo ingelosire Conrad.

La dottoressa Lane Hunter mette in giro delle voci in ospedale per screditare Nic, mentre Devon deve gestire un paziente con un problema imbarazzante.

In ospedale arriva un generoso filantropo con l’intenzione di donare una grossa somma di denaro volto al programma di oncologia della dottoressa Lane.

The Resident anticipazioni | Secondo episodio | Costi quel che costi

La terza e ultima puntata in onda questa sera, 2 luglio 2019, s’intitola “Costi quel che costi” e Conrad si schiera al fianco di un paziente affetto da una malattia cronica; nel frattempo, il medico viene sorpreso da suo padre, che si rivela essere il generoso filantropo che avrebbe investito nelle ricerche sperimentali della dottoressa Lane.

Mina vuole aiutare un ragazzo del suo quartiere, nonostante questo l’abbia quasi derubata, e Nic vuole aiutarla ma così facendo scopre dei dettagli in più sulla vita segreta di Mina.

